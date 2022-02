Davi Sacer lança EP com Simone & Simaria nesta terça-feira (22)

O lançamento do EP “Davi Sacer e Amigos”, que chega às plataformas de áudio pela Som Livre nesta terça (22), conta com três faixas inéditas e participações mais que especiais: as irmãs Simone e Simaria e a esposa do cantor, Verônica Sacer, participam cada uma em uma canção do EP.

Todas as músicas chegam com seus respectivos clipes do canal oficial de Davi Sacer no YouTube: “Tua Graça Me Basta” (feat. Simaria) no dia 22 às 11hl; “Deus é Conosco” (feat. Veronica Sacer) no dia 24 às 11h; e “Sobre As Águas” (feat. Simone) no dia 25 às 11h.



Das três canções deste novo EP, duas são parcerias e uma totalmente autoral. Enquanto “Deus é Conosco” leva assinatura única de Davi Sacer, “Tua Graça Me Basta” foi composta por Davi Sacer e Luiz Arcanjo, e “Sobre as Águas” tem autoria de Davi Sacer, Luiz Arcanjo e Ronald Fonseca.



Simone conheceu Davi Sacer quando ambos se encontraram durante um voo e relembra: “O Davi foi super simpático! Contei para ele que era admiradora do seu trabalho, que conhecia um amigo em comum e conversamos por um bom tempo. A amizade começou ali mesmo e só aumenta a cada dia”.

O convite para a participação da dupla Simone & Simaria foi bem simples e natural. Davi conta que conversou com as cantoras sobre esses feats e elas aceitaram na hora.

“Quando gravei com a Simone, pela primeira vez, a Simaria estava no processo de recuperação da sua saúde, mas eu já tinha a vontade de gravar com ela também. Simaria escolheu a música ‘Tua Graça Me Basta’, por gostar muito dela. Simone já conhecia a canção ‘Sobre As Águas’, que é uma música que ela também gosta demais. Assim, do convite à gravação, tudo foi bem rápido e simples.”



Simone fala da sua felicidade ao participar de mais um projeto com Davi Sacer: “É uma alegria sem tamanho, pois sempre quis fazer algo voltado ao Reino de Deus, para alcançar principalmente as pessoas no meio secular, o público que acompanha meu trabalho.”

A cantora Simaria diz que foi muito especial para ela participar dessa música com Davi Sacer, porque a canção faz parte da sua história: “Essa canção sempre fortaleceu a minha fé em momentos difíceis da minha vida. Então, eu escutava a música ‘Tua Graça Me Basta’ e me sentia protegida por Deus, guiada por Ele. Essa participação foi muito especial para mim. Fiquei muito feliz e espero alcançar todas as pessoas do Brasil e do mundo, assim como eu fui alcançado por intermédio do Davi nessa música.”

Amigos na vida real

Davi conta que o nome do projeto “Davi Sacer e Amigos” surgiu do fato de ele, a esposa, Verônica Sacer, Simone e Simaria serem amigos de verdade.

Veronica canta com Davi “há pelo menos 25 anos” em igrejas e nos grupos dos quais participavam. Ele diz que isso faz tudo fluir naturalmente.

A mensagem central deste EP é sobre “o amor de Jesus e a nossa relação de fé e segurança nEle”, sendo a amizade a tônica que envolve todo este trabalho.

Davi canta em igrejas, em eventos evangélicos, enquanto Simone e Simaria cantam em um circuito diferente, para outro público. Entretanto, Davi afirma que existem dois pontos fundamentais que os uniu para este projeto, “a nossa amizade e Jesus, sendo o segundo incomparavelmente maior que o primeiro. Sem Jesus, nossa amizade não daria liga para este trabalho. Ele, o Senhor, é o elo que nos une”.

Davi diz que sempre que ele, Simone e Simaria se encontram, seja pessoalmente ou conversando ao telefone, estão falando algo a respeito do ministério e sobre Jesus. “Então, o que nos uniu e nos unirá sempre será Jesus e nossa amizade, considerando que Ele é a primazia de tudo”, enfatiza o cantor.

Davi Sacer é um dos grandes nomes da música cristã nacional e premiado compositor e intérprete de grandes sucessos musicais. Considerado uma das mais belas vozes da música gospel, o artista imprime também neste EP a excelência, marca registrada dos seus trabalhos.

Fotos: Rebecca Nery

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

