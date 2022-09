Vídeo forte: síndica é agredida por causa de academia em manutenção

Com o impacto, a mulher caiu da cadeira em que estava sentada e sofreu ferimentos na boca e no rosto

Rio de Janeiro (RJ)- A síndica de um condomínio na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro, foi agredida por um morador do edifício com um tapa no rosto.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que Amadeu Ribeiro de Souza Neto se aproxima de Dayse de Souza Ribeiro, 56 anos, na academia do condomínio de luxo e acerta um forte golpe na mulher. Com o impacto, a mulher caiu da cadeira em que estava sentada e sofreu ferimentos na boca e no rosto.

O morador teria se irritado ao ser impedido de usar a academia do prédio, que estava fechada para manutenção. O caso aconteceu por volta das 19h30 da última terça-feira (30), no Condomínio de luxo Marina Barra Bella.

Segundo o relato de Dayse à polícia, os moradores do condomínio foram avisados que a academia ficaria fechada para manutenção. O morador, no entanto, não respeitou a orientação e insistiu na utilização do local. Com a insistência de Amadeu, a síndica foi acionada pelo porteiro do edifício. Ao chegar no local, ela apagou as luzes da academia. O morador teria se irritado e discutido com a síndica e, minutos depois, acertado o tapa no rosto dela.

A síndica já havia registrado três boletins de ocorrência contra o Amadeu desde 2020, por injúria e difamação, segundo a polícia do Rio.

Após a agressão, a Polícia Militar foi acionada, mas não encontraram Amadeu no local. O caso foi registrado na 16ªDP (Barra da Tijuca). Segundo Daniel Blanck, advogado que defende a síndica, Dayse vai acionar o comerciante na Justiça e pedir uma medida protetiva.

