Vídeo: Mulher simula próprio sequestro para tirar dinheiro da mãe

Vendada e com manchas de sangue falso no rosto, a mulher pede 50 mil euros pelo resgate. Ela e outros quatro suspeitos foram presos

Na Espanha, uma mulher foi presa nesta segunda-feira (5) por simular o próprio sequestro para extorquir dinheiro da mãe. Em vídeo, ela pede 50 mil euros pelo resgate, equivalente a R$ 256 mil. Outros quatro envolvidos também foram presos.

Veja o vídeo:

No vídeo, a autora da extorsão aparece vendada e com manchas de sangue falso no rosto. Segurada pelo suposto sequestrador e com uma faca no pescoço, a mulher exige o pagamento em dinheiro e pede para a mãe não acionar a polícia ou contar para outras pessoas.

Ela então pede para que a vítima deixe o valor dentro de sacos em um campo de futebol e afirma que os sequestrados a agrediram. Todos os suspeitos são parentes do marido da mulher.

Os investigadores descobriram que a mulher já tinha sido enganada pela filha em pelo menos outras três ocasiões, nas quais entregou ao todo 45 mil euros após cartas com ameaças contra a vida da filha.

No momento da prisão, os suspeitos, incluindo a falsa sequestrada, se divertiam em uma casa de jogos.

*Com informações do Metópoles

Leia mais:

Inquietação toma conta da Argentina após ataque a Cristina Kirchner

Saiba quem é o brasileiro suspeito de tentar matar Cristina Kirchner; veja vídeo

Dólar cai para R$ 5,18 com dados de desemprego nos EUA