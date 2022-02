Sesc prorroga prazo de inscrição para cursos gratuitos de música e dança; veja

Manaus (AM) – Estão prorrogadas até o dia 11 de março as inscrições gratuitas para os cursos de música e dança no Sesc AM.

Um total de 87 vagas estão sendo ofertadas por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) para os cursos de Flauta Doce, Banda Marcial com aulas de instrumentos de sopro e percussão, Canto Coral e Dança de Salão para Idosos.

O PCG destina-se preferencialmente aos comerciários e seus dependentes, estudantes da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, devendo estar matriculado ou egresso, e pessoas cuja a renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

As inscrições são realizadas de forma presencial na Seção de Cultura localizada no Anfiteatro Ministro José Bernardo Cabral, situado no complexo da unidade Sesc Balneário (Avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada).

Para conferir o edital completo das vagas e participar do processo seletivo, basta acessar o site: www.sesc-am.com.br.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 2121-8453 ou pelos números de whatsapp 98111-3176 / 98127-3651.

Vagas Gratuitas

Para o curso de Flauta Doce, estão sendo destinadas 10 vagas, sendo 5 para a Turma 1, com alunos entre 7 e 10 anos, e outras 5 vagas para a Turma 2 com alunos entre 11 e 14 anos.

O curso será ministrado na unidade do Sesc Balneário, às quintas-feiras nos horários de 10h às 12h (Turma 1) e 14h às 16h (Turma 2).

As aulas de instrumentos de sopro e percussão da Banda Marcial também serão ministradas na unidade do Sesc Balneário.

Para esse curso são 40 vagas disponíveis, sendo 20 para a Turma 1, aula de sopros da família de metais, às terças e quintas, das 13h às 17h; e outras 20 vagas para a Turma 2, aulas de percussão marcial e sinfônica, às segundas e quartas, das 13h às 17h. Podem se candidatar alunos com idade entre 10 e 50 anos.

Na unidade do Sesc Centro (Rua Henrique Martins, n. 427), serão ministrados os cursos de Dança de Salão, para o público acima de 50 anos de idade, e Canto Coral Sesc na Comunidade.

As aulas de dança serão realizadas às quartas e sextas, das 18h às 19h. Estão sendo ofertadas 12 vagas gratuitas.

Já para as aulas de canto, são 25 vagas para alunos entre 17 e 55 anos. As aulas acontecerão às quintas-feiras, das 18h às 20h.

Sesc no AM

Em nível nacional, o Sesc é administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), hoje, gerida pelo amazonense José Roberto Tadros.

No Amazonas, o Serviço Social do Comércio iniciou suas atividades em 1948, na cidade de Manaus e ao longo dos anos vem ampliando sua atuação também para o interior do estado.

*Com informações da assessoria

