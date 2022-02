Sesc AM promove excursão turística com destino ao Ceará

A excursão será no dia 07 de abril e retornará para Manaus no dia 11.

Manaus (AM) – O nordeste lidera a retomada do turismo no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Entre os destinos principais está a cidade de Fortaleza, no Ceará, conhecida como a Terra do Sol.

No próximo dia 07 de abril, o Sesc Amazonas promove mais uma edição do Turismo Social com destino à Fortaleza, Uruaú e Lagoinha. A excursão retorna para Manaus no dia 11 de abril.

Praias lindas de águas esverdeadas, boa acolhida, culinária deliciosa e rico artesanato são alguns dos atrativos do Ceará.

“O Turismo Social do Sesc Amazonas, há mais de 20 anos, proporciona experiências únicas em nossas excursões turísticas. O objetivo deste projeto é democratizar o acesso ao turismo e oportunizar vivência e cultura em diferentes regiões do país. Neste ano já estivemos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e no mês de abril embarcamos para Fortaleza”, explica a diretora regional do Sesc AM, Adriana Sales.

A hospedagem no Sesc Iparana é uma atração à parte. O Hotel Ecológico possui máximo conforto em meio à natureza, com um ambiente amplo e moderno.

A estrutura conta com hotel, restaurante, parque aquático, área de eventos, e programação de lazer e passeios para toda a família.

Além das praias de Lagoinha e Uruaú, os participantes da excursão também irão visitar o Centro Histórico de Fortaleza e o famoso Mercado Central com mais de 500 lojistas e uma imensa variedade de produtos confeccionados por artesãos locais como renda, bordado, souvenirs, acessórios, alimentos, roupas, sapatos e peças em couro.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (92) 99607-9568.

O pacote turístico com investimento de 12 x R$ 279,17 (para trabalhador do comércio, idosos e dependentes) e 12 x R$ 305,84 (para o público em geral) inclui passagens aéreas, translado, hospedagem, café da manhã, passeios e guia turístico.

