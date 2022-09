Manifestação pró-Bolsonaro reúne centenas de pessoas na Ponta Negra, em Manaus

Manaus (AM) – Centenas de pessoas compareceram, nesta quarta-feira (7), ao Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, com o intuito de comemorar o Dia da Independência do Brasil e participar de uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento tinha expectativa de reunir ao menos 25 mil pessoas.

Organizada pelos movimentos da direita conversadora do Amazonas, o ato foi marcado por protestos contra os movimentos de esquerda, comandada pelo Partido dos Trabalhadores.

“A nossa bandeira não será vermelha, mesmo. Já pensou nosso país ficar igual o que aconteceu na Venezuela?”, disse a autônoma Raimunda Miranda, de 60 anos, que trouxe a família para acompanhar o 7 de setembro durante a manifestação.

Outra que afirmou apoiar Bolsonaro foi a comerciante Maria de Alencar de, 45 anos, que disse considera-lo um presidente honesto.

“Honesto como ele ainda estou por ver. Eu nem vim aqui por causa de outro candidato. Vim para demonstrar meu respeito pelo presidente Bolsonaro”, comenta.

O aposentado Antônio Carlos Maia, de 77 anos, disse que, mesmo com a idade, não deixaria de vir à Ponta Negra apoiar o que chamou de “valores cristãos”, comandados pelo grupo da direita.

“Deus, pátria e família, como fala o presidente, é tudo que precisamos. Você não vê essas esculhambações que vimos antes no Governo Bolsonaro. Precisamos continuar tendo um presidente que é a cara do Brasil. Isso sim é ser independente”, comenta Antônio Carlos.

Bicentenário

A comemoração da independência do Brasil é marcada pelo bicentenário, evento pelo qual o presidente Jair Bolsonaro, líder conservador, convocou seus seguidores de direita a apoiar as ações do governo e protestar a favor da liberdade e da democracia que, segundo a direita, seria ameaçada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“E ainda tem essas urnas eletrônicas, que nosso presidente não confia e nem nós. Falam que é tudo feito direito, mas eu acredito no presidente”, afirma a dona de casa Sandra Pascoal, 37 anos.

Perseguição

O ato na Ponta Negra também demonstrou a indignação dos movimentos de direita contra o que foi chamada de “perseguição” a políticos.

O coordenador do movimento Endireita Manaus, Felipe Silva, destacou o caso do deputado federal Daniel Silveira.

“Não podemos admitir ações contra a nossa democracia. Todo mundo sabe que ali houve algumas atrocidades jurídicas que deixaram claro que havia uma militância e uma perseguição contra aquele deputado”, disse em relação ao caso daniel silveira.

Candidato ao Senado, Coronel Menezes (PL) estava no evento, ao lado do deputado federal Alberto Neto. Foto: Em Tempo

Durante o evento, o candidato ao Senado, Coronel Menezes (PL), deixou claro a importância de o movimento apoiar os candidatos a deputados estaduais e federais de direita do Amazonas, que apoiam os ideais do presidente Bolsonaro. Outros nomes como o deputado federal Alberto Neto e o deputado estadual delegado Péricles também participaram do ato.

Carreatas

Os movimentos dos Carreteiros do Amazonas foi outro destaque, com os veículos cobertos por bandeiras do Brasil e fotos do presente Jair Bolsonaro. “Está mais do que aprovado e quero que ele seja eleito para voltar aqui ano que vem e assistir essa festa linda de novo”, disse Mara Vieira, secretária de 26 anos.

Carretas com pinturas de Bolsonaro estiveram no evento. Foto: Em Tempo

Outro que aprovou a manifestação, apesar de não pertencer a nenhum movimento, foi Gabriel Teixeira, de 56 anos.

“Estava só passando de carro e achei uma festa muito bonita. Não sou de nenhum movimento, mas achei muito legal”, disse.

