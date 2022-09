Bolsonaro vem ao Amazonas no dia 22 de setembro, diz Menezes

Data foi confirmada pelo candidato ao Senado do Partido Liberal (PL), coronel Menezes

Manaus (AM) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) virá ao Amazonas no dia 22 de setembro fazer campanha e pedir voto para o seu único candidato de direita no Amazonas, o coronel Alfredo Menezes (PL), que disputa a vaga para senado federal. A informação foi confirmada pelo próprio Menezes, nesta quinta-feira (8), um dia após o ato de 7 de setembro que levou uma multidão ao Complexo Turístico Ponta Negra.

A data para a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Amazonas já está confirmada: dia 22 de setembro.

Menezes destacou que já estava desenhando a vinda de Bolsonaro ao estado e que o mesmo deverá participar de pelo menos dois eventos: um na capital amazonense e outro no município de Manacapuru.

“Esta agenda ainda está em discussão. Conseguimos neste momento confirmar a data da vinda dele, mas logo que acertarmos os detalhes da agenda, iremos divulgar à população do Amazonas. Queremos fazer uma festa verde e amarelo para recebê-lo”, afirmou o candidato, que também é o coordenador da campanha de reeleição do Presidente da República no estado.

