Guedes diz que governo estuda liberar FGTS para população pagar dívidas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (22) que o governo estuda liberar o uso do FGTS para a quitação de dívidas, como uma das iniciativas que devem ajudar a economia a crescer. Ele falou ainda sobre redução de 25% no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para “reindustrializar o país”.

Guedes também pediu “honestidade intelectual” em uma crítica quem compara o governo atual com os anteriores desconsiderando a pandemia. “Analistas vão errar de novo. Erraram quando previram queda de 10% [no PIB em 2020], quando acharam que o Brasil ia ficar em depressão. Erraram quando disseram que não ia ter recuperação em ‘V’, disseram que era ‘V de virtual’. E vão errar de novo quando estão dizendo que o Brasil vai crescer zero neste ano”, disse Guedes.

Ao encerrar sua participação no evento, Guedes repetiu o recado: “Vão rever crescimento lá fora pra baixo o ano inteiro. E vão rever o crescimento para cima no Brasil o ano inteiro. Vamos ver um agravamento da situação internacional. Não só da geopolítica, que está séria, mas da economia. Temos crise energética e inflação subindo no maior país do mundo. E nós somos uma economia continental. Temos dinâmica de crescimento próprio”.