Filhote de girafa ameaçada de extinção nasce em zoológico nos EUA

Comunicado do Columbus Zoo classifica nascimento como “uma conquista importante para o futuro da espécie”

Um filhote de girafa-masai nasceu no último dia 31 no Columbus Zoo, localizado no Estados Unidos. O nascimento foi recebido de maneira especial, visto que a espécie está ameaçada de extinção.

O recém-nascido, ainda sem nome, nasceu de uma girafa chamada Zuri, de 12 anos, de acordo com um comunicado de imprensa do zoológico.

“Não é apenas o filhote ferozmente fofo, mas seu nascimento é especialmente significativo, pois marca uma conquista importante para o futuro dessa espécie ameaçada de extinção” , disse o zoológico.

Depois de algumas tentativas fracassadas, o bebê conseguiu se levantar, dar alguns passos e mamar, logo após o nascimento, diz o zoológico.

No dia seguinte ao seu nascimento, a equipe do zoológico realizou um exame de bem-estar e confirmou que o filhote está saudável.

As girafas-masai estão listadas como ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Existem cerca de 35 mil das subespécies restantes na Tanzânia e no Quênia, mas sua população está em declínio devido à caça ilegal e à destruição de seu habitat, diz a organização.

Os pais do bebê, Zuri e Enzi, foram pareados por meio do Species Survival Plan, um programa coordenado pela Associação de Zoológicos e Aquários para garantir que espécies ameaçadas mantenham a diversidade genética. O pai do filhote foi sacrificado em 2021 devido a problemas crônicos de saúde, diz o zoológico.

O recém-nascido está a caminho há muito tempo: as girafas gestam por 15 meses. O “bebê milagroso” é a 23ª girafa nascida no Columbus Zoo, disse o comunicado.

“Ficamos com o coração partido por perder Enzi, e este filhote é um presente incrível para nós e para o futuro de todas as girafas-masai” , disse Shannon Borders, curadora da região do Coração da África do Zoológico de Columbus.

O nascimento do filhote é apenas uma parte dos esforços do zoológico para melhorar a população de girafas-masai, afirma comunicado.

“Desde nosso bem-sucedido programa de criação de girafas, contribuições para projetos de conservação de campo e liderança em iniciativas de saúde animal que beneficiam as girafas, estamos totalmente comprometidos em fazer a diferença para as girafas-masai e outras espécies que dependem de seu lugar na natureza” , disse o presidente do Columbus Zoo Tom Schmid.

Os visitantes ainda não poderão ver a mãe e o bebê por enquanto, mas o restante das girafas ainda está em exibição, acrescentou o zoológico.

*Com informações da CNN

