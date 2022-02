Bolsonaro se recupera e pode surpreender no segundo turno

Em artigo no jornal O Estado de São Paulo, a conceituada jornalista Eliane Cantanhede afirma que o presidente Jair Bolsonaro recupera “lentamente” o seu desempenho nas pesquisas de opinião “e não está morto” para o segundo turno das eleições deste ano.

“A alta rejeição não define a derrota de Bolsonaro desde já, ele não é um adversário fácil nem o Centrão está prestes a abandonar o barco. O bolsonarismo está enraizado no Brasil”, diz Eliane.

Na frente em junho

Na avaliação de Cantanhede, Bolsonaro tem tudo para melhorar o desempenho nos principais colégios eleitorais do país nos próximos meses.

“No maior colégio eleitoral do País, o candidato do presidente ao governo, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), já larga bem, mesmo sem ter nada a ver com São Paulo, e replica o Rio, onde a família Bolsonaro e toda a direita se unem em torno do governador Cláudio Castro, enquanto o centro e a esquerda estão rachados”, analisa a jornalista.

A família Bolsonaro prevê que o presidente ultrapassa Lula nas pesquisas até junho.

Festa em Barcelos

A inauguração do Aeroporto Regional de Barcelos, no Alto Rio Negro, nesta quarta-feira (23), terá as presenças do governador Wilson Lima (PSC), juntamente com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (União Brasil).

A caminho do PL, o pré-candidato ao Senado, Coronel Alfredo Menezes, também participará do evento.

Na ocasião, Gilson Machado anunciará voos regulares da empresa Azul para o município a partir do mês de abril.

Destino Singapura

A operação Plastina, deflagrada ontem pela Polícia Federal, com o aval da 4ª Vara Federal Criminal da SJAM, desbaratou uma rede criminosa de tráfico de órgãos envolvendo o laboratório de UEA, em Manaus.

Uma pessoa, de identidade não revelada, enviou uma mão e três placentas humanas plastinadas para Singapura, no sudeste da Ásia.

O destinatário é um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de natureza humana. Caso seja condenado, ele poderá pegar até 8 anos de prisão pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos.

UEA afasta implicado

Em nota, a UEA informou o afastamento cautelar por 30 dias de um professor concursado da disciplina de Anatomia, da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA).

O referido laboratório, realiza a técnica de plastinação desde 2017.

A plastinação é um procedimento técnico de preservação de matéria biológica, criado pelo cientista Gunther Von Hagens em 1977, e que consiste em extrair os líquidos corporais, tais como a água e os lipídios, através de métodos químicos, para substituí-los por resinas elásticas de silicone e rígidas epóxicas.

Conforme a CNN Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem medidas que deverão ser implementadas visando a revitalização da economia brasileira.

Redução de IPI

Dentre as medidas, Guedes enfatiza a redução de 25% do Imposto sobre Produtos Importados (IPI), o que deverá impactar o modelo Zona Franca de Manaus.

Temperatura alta

Com o IPI sob ataque e o polo eletroeletrônico da ZFM em baixa, não será amena a temperatura política em torno da presença de Daniella Marques Consentino na presidência da reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), nesta quinta-feira (24), em Manaus.

Nova secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, ela é vista como uma burocrata super fiel à cartilha do ministro Paulo Guedes, inimigo dos incentivos fiscais da ZFM.

Público nos estádios

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a flexibilização do governador Wilson Lima, autorizando 30% da capacidade de público em estádios de futebol no Amazonas, não significa abandono dos protocolos de prevenção à Covid-19.

“Quem for participar do evento precisa estar ciente da manutenção das boas práticas de prevenção como uso de máscara, distanciamento e o seu esquema vacinal em dia”, alertou Tatyana.

Indústria em crise

Uma das maiores forças da Zona Franca de Manaus, responsável por mais de 50 mil empregos no Amazonas, a indústria de eletroeletrônicos entrou em baixa, passando a vender menos no país.

A indústria amarga seu pior desempenho em quatro anos.

Segundo o jornal O Estadão, a queda nas vendas em 2021 foi da ordem de 7,2% e o desempenho mais fraco foi do setor de televisores, considerado um dos mais estáveis do PIM, mas que em 2021 padeceu com a pandemia do coronavírus e com as medidas equivocadas do Ministério da Economia.

Demissões assustam

Segundo o líder sindical Valdemir Santana, as demissões no setor eletroeletrônico são assustadoras. “Geralmente quando termina um contrato temporário, 40% dos trabalhadores são efetivados, mas neste ano não ficou nenhum temporário”, disse ele ao Estadão. Só a Philco demitiu 800 trabalhadores.

O presidente da Eletros, Nascimento Jr., afirma que as empresas apostam em um reaquecimento das vendas com a chegada do Dias das Mães. A outra aposta seria o período da Copa do Mundo. No entanto, a Copa este ano acontecerá somente em dezembro, no Qatar. Até lá, as expectativas de melhora não são boas.

Prefeitura reajusta

Ganha celeridade na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o projeto de lei de reajuste salarial dos servidores da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e da Semef.

A proposta corrige, em 9,93%, a remuneração dos servidores da PGM, tendo como base o índice inflacionário acumulado de janeiro de 2019, data do último reajuste, a dezembro de 2020.

Com isso, a adequação salarial fica fixada em 4,48%, para o exercício de 2020, e 5,45%, para o exercício de 2021.

Recomposição

Quanto ao reajuste da Semef, o PL do Executivo Municipal também corrige a recomposição do poder aquisitivo da remuneração da autarquia, fixando 1% para o exercício de 2016, 4,48% para o exercício de 2020 e 5,45% para o exercício de 2021.

O PL também define o índice do ponto fazendário dos servidores da Semef referente a recomposição das remunerações sobre a datas-base de 2020 com reajuste de 4,48% e 2021 com correção de 5,45%. Dessa forma, o ponto fazendário passará a ser de R$ 9,38.

“Um seringal”

De acordo com o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), a regulamentação do garimpo no Brasil transformará a Amazônia em um “seringal”, expondo os garimpeiros ao submundo do crime.

“Quem tem R$ 1 milhão para montar uma balsa não é o garimpeiro, mas alguém por trás dele, o seringalista de antigamente. Só que o seringalista não se escondia. Ele existia em carne e osso e vinha para Manaus fumar charuto e gastar o dinheiro que ganhava com a exploração dos seringueiros no Hotel Cassina”, desabafou o parlamentar ontem em discurso na Assembleia Legislativa.

Notícias falsas

Em reunião ontem na sede da OAB-AM com integrantes do grupo “É Fato”, o novo presidente da entidade Jean Cleuter ressaltou o combate às notícias falsas nas mídias digitais.

Na reunião com os proprietários de sites de conteúdo, Jean elogiou o jornalismo técnico e condenou a prática das fake news.

Operação Hórus

As operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura, do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela SSP-AM, apreenderam mais de 3 toneladas de entorpecentes em janeiro deste ano.

As ações fazem parte da operação Hórus, do Governo Federal.

O coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras da SSP, tenente-coronel Lima Júnior, diz que as ações são cada vez mais ostensivas, tentando coibir o tráfico de drogas e armas nas fronteiras.

“Motociclista Legal”

O Governo do Amazonas, por meio do Detran-AM, abriu novas inscrições do projeto “Motociclista Legal” para o mês de março. Os cursos, gratuitos, são de especialização e de atualização para mototaxistas, e são gratuitos.

Nove municípios serão contemplados desta vez: Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã. As inscrições vão até sexta-feira (25).

