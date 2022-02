Sem motivo para pânico em Manaus

No último fim de semana, houve quem demonstrasse preocupação, nas redes sociais, com o ato do prefeito David Almeida que, na sexta-feira (18), prorrogou por mais 90 dias o decreto da Situação de Emergência na cidade de Manaus para evitar o aumento da taxa de transmissão do vírus da Covid-19.



Na verdade, o ato teve como objetivo manter sob controle a pandemia, pois, apesar dos números de baixa de novos casos da doença, e também de óbitos, não se pode descuidar e relaxar, tendo em vista o fato de a população manauense ainda não ter completado 90% do seu esquema vacinal.

A contratação temporária de profissionais será fundamental para que as ações do Poder Executivo Municipal sejam ampliadas em toda a cidade.



Ele também pede para que todos os que ainda não tomaram sua segunda dose procurem os postos de vacinação.



Em Brasília, é dever do Ministério da Saúde continuar firme na aquisição de mais vacinas e garantir sua distribuição equitativa aos estados. Ao mesmo tempo, governadores e prefeitos também devem intensificar, cada vez mais, os esforços de imunização. David possui essa consciência e é por isso que não baixa a guarda na luta contra a Covid.

