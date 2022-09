O objetivo da luta, conforme o prefeito de Borba, Simão Peixoto, é a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados para as famílias do município

Borba (AM) – Uma grande luta foi confirmada para acontecer no interior do Amazonas. Nas suas redes sociais, o prefeito do município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus, Simão Peixoto (PP), anunciou que vai enfrentar o ex-campeão mundial de Jiu-jitsu, Charles do Bronx, em dezembro deste ano.

O objetivo da luta, conforme o prefeito de Borba, Simão Peixoto, é a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados para as famílias do município.

“Agradeço e confirmo a luta entre eu o lutador do UFC Charles do Bronx, no dia 10 de dezembro de 2022, no município de Borba, em um confronto beneficente em prol do Projeto Natal Solidário em Borba”, informou.

Ao Em Tempo, Simão Peixoto disse que a prefeitura realiza todos os anos o ‘Natal Solidário’, um evento beneficente que destina cestas básicas para diversas famílias carentes no município durante mês de dezembro.

No entanto, diferente dos anos anteriores, em 2021, o evento contou com uma atração diferente. Naquele ano, Simão participou de uma luta contra Erineu Alves da Silva, o qual já foi candidato a vereador, com o intuito de angariar alimentos não perecíveis. O confronto entre os dois foi um grande sucesso, ao ponto de ser noticiado mundialmente. No total, conseguiram arrecadar mais de 20 toneladas de alimentos.

Após a grande repercussão do evento, este ano, Simão foi procurado pela equipe de assessoria do lutador Charles do Bronx, para realizar novamente uma luta para arrecadar alimentos, sendo seu adversário o ex-campeão Charles do Bronx.

“É a primeira vez que um prefeito luta no mundo. Nesta luta vamos estar com um campeão, e para mim é um prazer lutar com um campeão, o Charles do Bronx, que é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito prestativa e que gosta também de fazer esses eventos beneficentes”, pontuou.

Ainda nas suas redes sociais, Simão postou um vídeo em que aparece Charles do Bronx aceitando participar da luta para ajudar no arrecadamento de alimentos.

“Aceitei o teu desafio para essa luta beneficente, dia 10 de dezembro. Avisa para toda Borba que a gente vai estar pesado aí. Estamos juntos meu irmão, Deus te abençoe. Vamos arrecadar muitas toneladas de alimentos não perecíveis”, afirmou Charles do Bronx.

Briga com Roberto Cidade

Recentemente, o prefeito de Borba também teve seu nome ganhando repercussão após o episódio de agressão com o vereador Roberto Cidade. No dia 2 de setembro, Simão socou o vereador durante a visita do parlamentar no município. Ao ser perguntado pela equipe do Em Tempo sobre o ocorrido, Simão disse que foi “uma fatalidade”.

