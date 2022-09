Jovem mata irmão a facadas durante discussão na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Uma tragédia familiar foi registrada nesta quarta-feira (14), na Rua E, do bairro Novo, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, onde um jovem identificado como Daniel da Costa Bezerra, de 20 anos, matou o próprio irmão, Douglas da Costa Bezerra, de 18 anos. O crime chocou os familiares da vítima.

De acordo com o sargento Lívio Nascimento da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes foram acionadas com a informação de que um irmão havia matado outro durante uma discussão.

“Os dois tiveram um conflito e acabaram se agredindo fisicamente. Um deles pegou uma faca e desferiu golpes contra o outro. Os dois foram encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo na Zona Leste, mas Douglas não resistiu aos ferimentos” , explicou o sargento.

Daniel foi preso em flagrante e será encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

O corpo de Douglas foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelo exame de necrópsia.

Daniel deve passar por audiência de custódia e irá ficar à disposição da Justiça no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Leia mais:

Vídeo: Mulher que não sabia estar grávida dá à luz dentro de ônibus

Caso Joselito: tenente nega ter assassinado os colegas de farda em 2019

Durante julgamento em Manaus, sobrevivente diz que tenente atirou em todos dentro do carro