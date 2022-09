Arena Amadeu Teixeira vai sediar Copa Juventude de Jiu-Jítsu

O objetivo do torneio vai ser homenagear as crianças que praticam o esporte com uma programação diferenciada

Manaus (AM) – A Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira vai sediar a Copa Juventude de Jiu-Jítsu PRO 2022. A competição acontece nos dias 8 e 9 de outubro e é organizada pela Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO). O objetivo do torneio vai ser homenagear as crianças que praticam o esporte com uma programação diferenciada.

“A Copa Juventude é uma homenagem antecipada da FAJJPRO para o Dia das Crianças. Além das lutas, o evento terá pula-pula, futebol de sabão, brinquedos infláveis, entre outras atrações para as crianças e as suas famílias”, disse Fernando Barros, diretor de eventos da FAJJPRO.

Segundo o dirigente, a Copa Juventude não é apenas no nome. A competição tem como público alvo atletas kids, juvenis e iniciantes (branca, azul e roxa) e busca incentivar a prática esportiva e fomentar a nova geração de atletas de jiu-jítsu no estado do Amazonas.

Como participar

As inscrições para o campeonato estão abertas na modalidade online pelo site www.soucompetidor.com.br. Para competir na Copa Juventude, o atleta obrigatoriamente deverá se filiar à FAJJPRO.

Os valores das inscrições, até o dia 4 de outubro, são os seguintes: R$ 70 (Kids até 15 anos, somente peso na modalidade Gi) e R$ 100 (Kids até 15 anos, peso + absoluto na modalidade Gi); R$ 80 (Juvenil 16 e 17 anos e Adulto Branca, Azul e Roxa, somente peso Gi) e R$ 110 (Juvenil 16 e 17 anos e Adulto Branca, Azul e Roxa, peso + absoluto Gi).

Agenda

O período de checagem acontece de 5 a 10 de outubro, com direito à alteração em inscrição. O cronograma será divulgado no dia 6, enquanto as chaves serão conhecidas no dia 7. A previsão é que os combates comecem às 9h do dia 8, um sábado, e prossigam no dia 9, domingo.

