Campanha Nota Fiscal Amazonense divulga nome cidadãos e entidades vencedoras

Manaus (AM) – Pedir a nota fiscal de serviço é um ato de cidadania que muitas vezes passa batido. Não para pelo menos dez consumidores do estado do Amazonas.

Eles foram sorteados, com prêmios de R$ 5 mil a R$ 20 mil nesta quarta-feira (14), no Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense, que premia contribuintes que fazem questão da nota fiscal no ato de suas compras.

A Campanha Nota Fiscal Amazonense procura estimular a chamada educação ou cidadania fiscal, isto é, a consciência da importância da contribuição dos tributos, tornando a exigência da nota fiscal um hábito natural dos consumidores.

Direito do consumidor e obrigação do empresário, essa contribuição custeia as estrutura, serviços e investimentos públicos, de áreas que vão da saúde e segurança à educação e assistência social.

Neste Sorteio Mensal, participaram mais de 280 mil CPFs e mais de cem entidades de assistência social da capital e do interior.

Para participar, é preciso estar cadastrado no site da campanha (www.nfamazonense.sfaz.gov.br) e incluir o CPF em pelo menos R$ 50 em notas acumulados no ato de suas compras.

Com o apoio da Prodam, que operacionaliza os sorteios utilizando como base os números extraídos do último Sorteio da Loteria Federal.

Serão sorteados sete prêmios de R$ 7 mil, dois de R$ 10 mil e um R$ 20 mil para dez cidadãos.

Também participam da campanha entidades sociais filantrópicas cadastradas no Fundo de Promoção Social (FPS).

As entidades recebem o equivalente a 40% de todos os prêmios pagos aos consumidores, sendo o valor pago à parte para as entidades.

As instituições são indicadas pelos cidadãos no ato do castro da campanha. O site www.nfamazonense.sefaz.gov.br é a fonte oficial das informações relativas à campanha.

Três tipos de sorteio

A Campanha realiza ainda os Sorteios Diários, com prêmios de R$ de 200 a R$ 1000, e os Especiais, de até R$ 50 mil.

A campanha tem como objetivo estimular a cidadania fiscal e combater a sonegação por meio de prêmios em dinheiro para consumidores e entidades que realizam trabalhos sociais em áreas como o combate ao câncer, assistência a pessoa com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social.

Como é feito o sorteio

O sorteio é realizado sempre com base nos números da última extração da Loteria Federal, a parir de do sistema criptográfico MD5, um mecanismo de integridade de protocolo utilizado por referências em segurança da informação no país, como o CERT (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil).

De acordo com o técnico da Prodam, Clodoaldo Santos, esse sistema combina números-base, ou sementes, ou seja, os números que compõem a sua NFC-e, com um número denominado hash, que é gerado a partir dessas sementes, aos quais são adicionados os números da Loteria Federal.

O sistema criptográfico se encarrega de agregar essas combinações na mesma ordem, de forma que seja verificável e seguro. Mais informações também podem ser obtidas no site da campanha.

Alerta para golpes

A Campanha Nota Fiscal Amazonense alerta a cidadãos cadastrados e aos consumidores amazonenses em geral que qualquer mensagem supostamente em nome da Campanha NFA deve ser verificada nos canais oficiais do Núcleo de Educação Fiscal da Sefaz (NEF) e pelos números de telefone 2121-1689/ 2121-1732, o e-mail: [email protected] ou mesmo o site da campanha, que publica os nomes e parte do CPF dos vencedores dos prêmios diários, mensais e anuais.

Os vencedores, cujos também podem utilizar estes canais ou se dirigir à própria Secretaria de Fazenda para confirmar o seu prêmio.

Lista de vencedores e entidades indicadas:

Eliene Nazaré Dineli Valente | Casa da Criança

Esmeralda de Olibeira Freitas | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer

Emerson Batalha de Oliveira | AAPPNE – Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

Rosária Serrão Nunes – Abrigo Coração do Pai

Rosilene dos Santos Davila – APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Jessyca Lever dos Santos Dantas – APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Cledson Tadeu Batista Freitas | Associação Pestalozzi

Jacqueline Oliveira Nogueira | Casa da Criança

Sheila Maria da Silva Brito | CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV

Delcy Correa De Castro – AMA – Associação Amigos dos Autistas do Amazonas

