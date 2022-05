Sefaz divulga nomes de sorteados na Campanha Nota Fiscal Amazonense

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou, nesta quarta-feira (11/05), a 72ª Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas, canal 2.1 da TV aberta. A NFA busca incentivar a cidadania fiscal e incrementar a arrecadação do estado, a partir da distribuição de prêmios que vão de R$ 200 a R$ 50 mil para entidades sociais e cidadãos cadastrados na campanha.

Nesta quarta, foram divulgados os nomes dos 10 vencedores do sorteio mensal de abril, com prêmios de R$ 5 mil a R$ 20 mil. Concorreram neste sorteio mais de 270 mil cidadãos cadastrados que pediram ao menos R$ 50 acumulados em notas fiscais com o CPF no mês de abril, quando a Sefaz registrou o total de 1,6 milhão de notas apuradas, com 5,9 milhões de bilhetes de participação gerados pelas notas fiscais de consumidor (NFC-E).

Além dos premiados, mais de cem instituições da capital e do interior do Amazonas recebem um valor equivalente a 40% de cada prêmio pago aos cidadãos, valor que é pago à parte do que recebe o sorteado pessoa física. As Instituições, indicadas primeiramente pela Fundo de Promoção Social (FPS), são inscritas pelos consumidores no ato do cadastro dos cidadãos na campanha.

Prêmios todos os dias – Há três tipos de sorteio na Campanha Nota Fiscal Amazonense. Os instantâneos, com prêmio diários de R$ 200 a R$ 1000, todos os dias; os mensais, com sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil; e os anuais, que costumam acontecer no começo do ano, com prêmios seis de R$ 20 e um de R$ 50 mil, a partir bilhetes gerados a cada R$ 50 reais em notas fiscais geradas em qualquer período do ano.

Para verificarem a premiação, os cidadãos podem entrar em contato com a Sefaz nos canais oficiais, o site nfamazonense.sefaz.am.gov.br, nossas páginas nas redes Facebook e Instagram e pelos telefones 2121-1732 ou 2121-1689.

Campanha atinge 450 mil cadastrados – Instituída pela Lei 4.174/2015, a NFA atingiu 450 mil cadastrados neste mês de maio. Agora, são mais de 450 mil CPF cadastrados no maior programa de Educação Fiscal da região Norte. Desde sua criação, a campanha já pagou prêmios em dinheiro para mais de 31 mil cidadãos no estado do Amazonas.

“Atingir essa marca, de 450 mil pessoas, é uma grande satisfação e orgulho para nós, da Sefaz, e do governo do Amazonas, porque mostra o sucesso e dimensão da campanha. Ao mesmo tempo, acreditamos que esta deve ser uma satisfação e orgulho também para os mais de 450 mil cidadãos cadastrados, já que, ao exigir a nota fiscal, o consumidor estimula a arrecadação tributária, que afinal é o que custeia os bens e serviços públicos. Pedir nota fiscal é um ato de cidadania”, declarou o secretário de Estado da Fazenda, Alex del Giglio.

Confira o nome dos cidadãos e entidades sociais sorteados:

R$ 20 mil – Kleper Amorim Cerquinho // R$ 8 mill – Liga Amazonense Contra o Câncer

R$ 10 mil – Ana Flavia da Silva Trindade // R$ 4 mil – Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus

R$ 10 mil – Monica Lins Simth // R$ 4 mil – GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer

R$ 5 mil – Francisca Vieira da Silva // Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer

R$ 5 mil – Maria Neide Moreira de Almeida // R$ 5 mil – Aldeias Infantis SOS Brasil

R$ 5 mil – Julio Cesar Langbeck Soares Neto // R$ 5 mil – Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino

R$ 5 mil – Claudenir Pinheiro do Nascimento // R$ 5 mil – CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV

R$ 5 mil – Deoclecio Almeida da Silva // R$ 5 mil – CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV

R$ 5 mil – Fredson Carvalho da Silva // R$ 5 mil – GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer

R$ 5 mil – Herbely Zelio Barreto Buriti // R$ 2 mil – CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV

