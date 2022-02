Com mais de 800 vídeos de pornografia infantil, homem ameaçava crianças em Manaus

Manaus (AM) – Com mais de 800 fotos e vídeos de pornografia infantil, Thalisson Renato dos Santos, 24 anos, foi preso na terça-feira (22), após a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) identificar as mídias no celular dele.

Em coletiva, na manhã desta quarta-feira (23), a titular da especializada, Joyce Coelho, contou que uma denúncia anônima apontou que um perfil nas redes sociais, de uma criança de 9 anos, compartilhava mídias de pornografia infantil.

Após identificarem o número cadastrado na página, chegaram ao nome de Thalisson. O suspeito se dirigiu até a delegacia para esclarecer que não era culpado e que nos dias que as mídias foram postadas, o celular dele estava com a sobrinha, uma menor de idade.

Thalisson afirmou que estava à disposição para esclarecer os fatos e entregou o celular para os policiais constatarem que ele não era culpado. No entanto, com o conhecimento técnico, os investigadores encontraram mais de 800 fotos e vídeos ocultos.

“A nossa equipe tem um conhecimento técnico nesse tipo de operação e conseguimos identificar 800 imagens e vídeos, contendo crianças em atos sexuais ou em poses sexuais. Isso constatou as nossas suspeitas de que esse homem possui diversos perfis e mantém um tipo de contato com crianças”, disse Joyce Coelho.

Após a constatação de que ele armazenava conteúdo pornográfico infantil, foi dado voz de prisão ao homem.

Ameaçando crianças

A delegada Joyce Coelho deu detalhes de como o homem atraia as crianças e conseguia as imagens. Segundo a investigação, Thalisson identificava perfis de crianças que possuíam acesso livre às redes sociais.

Após a identificação, começava a conversar com as crianças e, ao ganhar a confiança, pedia as fotos das vítimas em posição sexual ou despidas. Quando ele conseguia a primeira foto, o suspeito mudava o comportamento.

Ao pedir a segunda foto da vítima, ele era agressivo e ameaçava a criança afirmando que se ela não mandasse, ele iria postar na página a primeira foto enviada.

“As crianças ficavam em pânico, é uma verdadeira tortura psicológica e acabavam cedendo esse material para ele”, revelou Joyce.

“Pedófilo clássico”

Thalisson ainda é suspeito de crimes ainda mais graves. Indícios apontam que ele pode estar envolvido na produção de alguns vídeos de abuso sexual infantil, que estavam no armazenamento do celular, ou até mesmo, ter sido autor dos atos de pornografia infantil.

“Esse perfil de pedófilo é diferenciado. No sentido de que há suspeitas de que ele tenha produzido vários desses vídeos, não só retirou da internet, e que também atuou nessas produções”, contou a titular da DEPCA.

A investigação está em busca de identificar possíveis vítimas de estupro de vulnerável, de exploração sexual, e de possíveis outros crimes que ele poder ter cometido no âmbito da pedofilia.

Joyce Coelho classifica Thalisson como um “pedófilo clássico”, pois além de fazer o assédio com as vítimas nas redes sociais, ainda pode ter sido autor de crimes como o abuso sexual dessas crianças.

“Estamos diante de um clássico pedófilo, que faz esse assédio de crianças em redes sociais e que sabe mexer nesses meios de internet, inclusive de ocultar, para dificultar o trabalho da polícia. Esse vasto material que localizamos vai propiciar que a gente continue investigando e identifique essas vitimas”, finalizou a delegada Joyce.

