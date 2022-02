Pai agride filho de 14 anos com cadeira por causa de cerveja em Manaus

Manaus (AM) – Um idoso de 60 anos foi preso, no último domingo (20), após agredir o filho, um adolescente de 14 anos, com uma cadeira de plástico, em Manaus.

O caso aconteceu durante um almoço de família. O pai pediu ao adolescente que fosse até a geladeira pegar uma cerveja para ele.

De acordo com testemunhas, o rapaz estava com a perna machucada e não teve condições de executar a tarefa pedida pelo homem, que acabou sendo feita por outra pessoa. Enfurecido, o pai agrediu o filho com a cadeira de plástico.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), delegada Joyce Coelho, a agressão foi denunciada por um parente e, no momento da “cadeirada”, o jovem estava comendo e se cortou com cacos de vidros do prato, após receber o impacto do objeto.

O homem chegou a ser detido, mas pagou uma fiança de R$ 1 mil, foi liberado e vai responder por lesão corporal em âmbito doméstico.

Leia mais:

No Amazonas, crianças desaparecem na floresta após saírem para caçar pássaros

Bebê de 1 ano morre com sinais de estupro e agressão; mãe e padrasto são suspeitos

Após briga de bar, sargento e amigo são mortos a tiros em Manaus