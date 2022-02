Homem é preso por abusar sexualmente de cinco meninas da mesma família, em Itacoatiara

Os crimes ocorreram quando as vítimas tinham entre 11 e 12 anos. O homem foi preso no bairro da Paz, no mesmo município dos crimes

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (22), em Itacoatiara (a 176 km de Manaus), um homem foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra cinco meninas da mesma família. O mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra o homem, de 48 anos, foi cumprido pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, no bairro da Paz, por volta das 10h.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, os crimes aconteceram quando as vítimas tinham entre 11 e 12 anos. Segundo Barros, o autor havia sido casado com a irmã de uma das jovens, porém, mesmo após a separação, ele manteve amizade com a família dela.

“Por continuar amigo da família, o infrator passou a abusar das meninas, que resultou na gravidez de uma delas, que agora tem 15 anos. No início deste mês, os pais dela vieram à delegacia, informaram sobre o caso e disseram que a menina estava sendo abusada desde os 11 anos pelo indivíduo”, relatou o delegado.

A autoridade policial informou, ainda, que após os pais tomarem conhecimento do crime, chamaram as outras irmãs e sobrinhas que moram na mesma casa para conversar, ocasião em que elas afirmaram que também sofriam os abusos praticados pelo mesmo homem.

“Ele se aproveitava da confiança dos pais para praticar o crime. Além disso, pelo fato das meninas serem humildes, ele prometia presentes e, posteriormente, cometia o crime em um quarto que ele possui em seu local de trabalho”, explicou o titular.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará custodiado na Unidade Prisional de Itacoatiara, onde ficará à disposição da Justiça.

