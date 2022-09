Treinadora da França é acusada de exigir sexo por vagas na seleção

Élisabeth Loisel, ex-treinadora da Seleção Francesa de futebol feminino, está sendo acusada de exigir sexo de jogadores em troca de convocações. A acusação foi feita pelo jornalista Romain Molina.

Os abusos teriam ocorrido no período que Loisel foi treinadora da França, entre 1996 e 2007. Segundo o jornalista, a treinadora obrigava as atletas a terem relações íntimas em troca de lugares na seleção. Ainda de acordo com Molina, Loisel escolhia as jogadoras com base em suas orientações sexuais.

Os abusos teriam sido denunciados para a Federação Francesa de Futebol (FFF), mas nenhuma investigação foi realizada. A denúncia é parte de uma investigação mais extensa que expõe escândalos no futebol francês.

Élisabeth Loisel tem 59 anos e hoje trabalha na FIFA.

*Com informações do Metrópoles

