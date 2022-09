Homem é executado com mais de 10 tiros no Petrópolis

Manaus (AM) – Rubenilson da Silva Gama, de 34 anos, foi executado com 10 tiros, na noite deste sábado (17), na rua Cunha Mello, no bairro Petrópolis, na zona Sul da capital. Na ocasião do crime, o outro homem não identificado foi baleado.

De acordo com as informações preliminares repassadas à polícia, Rubenilson e o homem baleado, estavam no carro modelo Gol, na cor branca, quando ao estacionar e descerem do carro, foram atingidos com vários tiros por dois homens em uma motocicleta de placa e modelo não identificados.

Rubenilson morreu na hora, a outra vítima foi socorrida por populares e encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade. A equipe da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e acionou os órgãos competentes para realizar as investigações.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) contabilizou os disparos e constatou que Rubenilson foi atingido com oito tiros na região da cabeça, um na região no antebraço direito, é um na mão esquerda.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada de m Homicídios e Sequestros (DEHS).

