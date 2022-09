Vídeo: Ruivinha de Marte surpreende ao cantar clássico de Whitney Houston em A Fazenda

Ruivinha cantou o clássico I Will Always Love You, de Whitney Houston, e ganhou vários elogios

Manaus (AM) – A influenciadora e funkeira amazonense, Ruivinha de Marte, protagonizou, neste sábado (17), uma das cenas mais elogiadas até agora no reality “A Fazenda 2022” (RecordTV).

Ruivinha cantou o clássico I Will Always Love You, de Whitney Houston, e ganhou elogios dentro da casa pelos outros participantes.

A capacidade vocal da cantora foi admirada e ainda gerou uma série de elogios para ela nas redes sociais. Os internautas também reconheceram que ela precisa ser mais valorizada no reality.

a gata entregando vocais angelicais pic.twitter.com/TnhI1ow46y — Ruivinha de Marte 🛸 (@ruivinhademarte) September 17, 2022

A gente não sabia que precisava ouvir a Ruivinha de Marte cantando, até ouvir a Ruivinha de Marte cantando. 😱 A influenciadora deixou os colegas de #AFazenda14 maravilhados ao entoar "I Will Always Love You", de Whitney Houston. Que vozeirão! Arrasou! (🎬: Reprodução/Playplus) pic.twitter.com/z7fkSmkcP8 — Hugo Gloss (@HugoGloss) September 17, 2022

vivendo agora por um cover oficial e completo de i will always love you da ruivinha de marte pic.twitter.com/EKr31VGKYR — karma (@gagababylon) September 17, 2022

Momentos difíceis

Momento de admiração dos participantes vem logo após Ruivinha ter uma crise de choro dentro do programa. Na madrugada de sexta-feira (16), em conversa com alguns colegas de confinamento, a influenciadora digital revelou que não sente que está dando o seu melhor no jogo.

“Não estou entregando nada. Eu nunca me senti tão inútil na minha vida”, disse Ruivinha, em meio a lágrimas. Deborah, Ingrid e Thomaz estavam com a amiga no quarto e tentaram acalmá-la.

Ruivinha chorando pq acha que não tá entregando nada, não mentiu. #AFazenda14 pic.twitter.com/NHhNTPQPrs — Portal do ney👨🏿‍🌾 (@neycomentss) September 16, 2022

