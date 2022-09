“Sebosa e esquisita”, declara irmã de Deolane sobre Ruivinha de Marte; confira o vídeo

“Mexeu com um manauara, mexeu com todos”, respondeu um internauta

A advogada e influenciadora, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, chamou Ruivinha de Marte de sebosa e esquisita, após a cantora ter tirado Deolane de uma dinâmica que aconteceu na última quinta-feira (15) no reality A Fazenda. A fala da advogada ocorreu durante uma live no Instagram.

“Uma sebosa daquela, bicha esquisita, é de marte mesmo ela. Ela fez a merda de tirar a Deolane da prova, a Deolane nunca falou nada com ela e depois ela foi chorar arrependida. Eu gostava dela até ontem” , disse.

Internautas se demonstraram revoltados com a fala de Dayanne, e afirmaram que a influenciadora possui zero respeito com as pessoas. “Mexeu com um manauara, mexeu com todos”, respondeu um internauta. Até o momento, o perfil de Ruivinha ou sua assessoria se pronunciaram sobre.

