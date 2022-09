Carro invade bar e deixa pessoas feridas em Parintins; veja o vídeo

Imagens de câmeras de segurança registaram o momento em que o veículo invade a calçada e atinge as pessoas

Parintins (AM) – Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu um bar, na tarde de domingo (18), na avenida Amazonas, no centro de Parintins, e deixou quatro pessoas feridas.

Imagens de câmeras de segurança registaram o momento em que o veículo invade a calçada e atinge as pessoas que assistiam o jogo entre Flamengo e Fluminense no local.

As vítimas foram socorridos e levadas para o Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen, onde recebem atendimento médico. Após os atendimentos, todos receberam alta.

O motorista foi detido pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Parintins.

