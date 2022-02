Marcelo Ramos divulga agenda de ação da Frente Parlamentar de Combate à Fome

Entre as deliberações, estão a mobilização de empresas para a captação de doações e ajustes no Orçamento de União para angariar mais recursos

Manaus (AM) – Em reunião com membros e apoiadores da Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome, o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), propôs um plano de ação que contém medidas práticas e imediatas para mitigar a fome, além de medidas de longo prazo que visam à redução da pobreza extrema. Entre as deliberações, estão a mobilização de empresas para a captação de doações e ajustes no Orçamento de União para angariar mais recursos.

“No próximo dia 9 de março, já queremos trazer grandes conglomerados, a Confederação Nacional das Indústria, entre outras instituições que têm expertise em fazer chegar as doações a quem precisa para contarmos com o apoio da sociedade para estancar a dor da fome, que não pode esperar”, disse Ramos, lembrando as entidades que atenderam ao seu pedido de apoio na crise de oxigênio no Amazonas, em 2021.

Entre os presentes à reunião, o ex-ministro de Desenvolvimento Social, que implantou o programa Bolsa Família, deputado federal Patrus Ananias (PT-MG), disse que a convocação de Marcelo Ramos é importante neste momento.

“No âmbito da Frente Parlamentar, faremos um chamamento a todos, movimentos sociais, igrejas, universidades, mas também de outro lado, temos de retomar políticas públicas de longo prazo que foram abandonadas”, revelou Ananias.

Iniciativa privada presente

A reunião também contou a participação de representantes da Abia – Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes, incluindo Coca-Cola e Ambev, além dos deputados Danilo Forte (PSDB-CE), Perpétua Almeida (PCdoB-AC), Bosco Costa (PL-SE), Leandre Dal Ponte (PSD/PR), André de Paula (PSD/PE), além da economista do IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Luciana Acioly.

Ao encerrar a reunião, o coordenador da Frente, deputado Célio Moura (PT-TO) definiu, no próximo dia 16, os passos seguintes.

“Vamos reunir também a Frente Parlamentar da 1ª Infância de modo possamos partir, juntos e rapidamente, para ações práticas, mas também com ações com efeito duradouro”, finalizou Moura.

