Manaus (AM) – A vinda do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro no interior do Amazonas foi cancelada. No entanto, ele ainda visitará a capital amazonense nesta quinta-feira (22). Na cidade, Bolsonaro participará de um evento no Centro de Convenções Vasco Vasques e também vai realizar um comício no bairro Flores, com expectativa de reunir 15 mil pessoas.

Conforme apoiadores do presidente e movimentos de direita, Bolsonaro não visitará mais o município de Careiro da Várzea, a 23 quilômetros de Manaus.

O objetivo da visita do chefe do executivo seria a inauguração da primeira escola interligada com internet via satélite, ação que integra o projeto da empresa SpaceX chamado Starlink, do empresário e norte-americano Elon Musk.

No lugar de Bolsonaro, estará presente no evento, por volta das 9h, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele visitará a Escola Estadual Antônio Ferreira Guedes, juntamente com a CEO da SpaceX, Gwynne Shotwell, localizado no município de Careiro da Várzea. A escola é uma das três que receberam antenas da Starlink.

Bolsonaro em Manaus

A 9ª visita de Bolsonaro no Amazonas será em Manaus, nesta quinta-feira (22). A informação foi confirmada pelo candidato ao senado, Coronel Menezes (PL). Em Manaus, o presidente vai participar de dois eventos.

Ao chegar em solo amazonense, por volta das 14h, no aeroporto Eduardo Gomes, Bolsonaro será recebido por apoiadores, e movimentos de direita.

Conforme o líder do movimento Endireita Amazonas, Felipe Silva, haverá uma carreata para deixar o presidente no Centro de Convenções Vasco Vasques. No local, segundo a candidata a deputada estadual, Débora Menezes (PL), vai acontecer um evento sobre o lançamento do 5G.

“Estou muito feliz e ansiosa para a chegada do nosso presidente Bolsonaro. Nesse evento, assim como no 7 de setembro, vamos hastear nossa bandeira verde e amarela e mostrar mais uma vez a força do nosso presidente”, disse Débora Menezes ao em Tempo.

Em seguida, segundo Coronel Menezes, Bolsonaro participará de um comício aberto ao público no Espaço Via Torres, no bairro flores, Zona Norte de Manaus. A expectativa, de acordo com líder do movimento Endireita Amazonas, Felipe Silva é do comparecimento de aproximadamente 15 mil pessoas no local.

“Convoco todos nossos irmãos que gostam do presidente para recebê-lo no estacionamento do Eduardinho. Aos nossos amigos motociclistas, iremos em um comboio até o Vasco Vasques, um evento fechado, e de lá seguiremos para o Espaço Via Torres, na zona norte, que será aberto ao público. Queremos fazer uma bonita festa verde e amarela”, afirmou Menezes.

Conforme pesquisa Perspectiva, divulgada nesta quarta-feira (21), Bolsonaro cresce nas pesquisas de intenção de voto em Manaus, de 39% para 42%. Já Lula (PT), possui 35%. No entanto, no interior do Amazonas, Lula aparece na frente com 44,2%, enquanto Bolsonaro tem 36,2%.

O líder do Movimento Conservador do Amazonas, Sérgio Kruke, enfatiza que o apoio ao presidente no estado é incondicional.

“Iremos realizar o apoio necessário para que a vinda dele seja marcante e mostre a força que nosso Presidente tem no Amazonas”, pontuou.

