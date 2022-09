Bolsonaro participa de comício em Manaus e faz duras críticas a oposição

Manaus (AM) – O presidende da república, Jair Messias Bolsonaro (PL), participou em Manaus, do comício “Amazonas para o Futuro”, no Espaço Via Torres, na zona centro-sul , organizado pelo candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes.

O evento contou centenas de apoiadores do presidente, além de autoridades como o Governador Wilson Lima (União Brasil), o próprio candidato Senado, Cel. Menezes (PL) e vários candidatos a deputados estadual e federal, além de autoridades eclesiásticas.

Discursos

No comício, parlamentares e nomes experientes na política aproveitaram para falar de suas propostas, manifestar apoio ao presidente e tecer críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O candidato a reeleição, deputado federal Pablo (PL), afirmou que as grandes mudanças produzidas no país vêm do governo Bolsonaro.

“Presidente Bolsonaro, o Amazonas lhe recebe de braços abertos. As mudanças são resultado de quatro anos do seu trabalho” , afirmou.

Ele também relembrou um trecho bíblico, fazendo a comparação entre a escolha de Jesus e Barrarás. “Estamos de novo entre escolher um ladrão de nove dedos ou o Messias”, disse.

Já o deputado federal, capitão Alberto Neto (PL), destacou o trabalho de Bolsonaro pelo Amazonas e apontou estar na Câmara dos Deputados, lutando contra a ‘PTzada’, como classificou.

“Estou lá Câmara enfrentando essa ‘PTzada’, que tudo coloca a culpa do Bolsonaro. Pois é culpa dele o preço da gasolina ter baixado. No pós pandemia, momento de guerra, o Brasil criou mais de 4 milhões de empregos. Nossa inflação é a menor. A energia baixou? Então a culpa é do Bolsonaro. Criamos o ‘Auxílio Brasil’, então a culpa é do Bolsonaro. Criou o Pix que está sendo copiado no mundo todo” , comentou.

O presidente do Partido Liberal (PL) no Amazonas e candidato a deputado federal, Alfredo Nascimento afirmou que o atual chefe do executivo federal um sentimento de crer novamente na política.

“O senhor resgatou num país a credibilidade de um povo na política brasileira, com a confiança e do seu jeito e modo, as pessoas voltaram a acreditar” , destacou Alfredo.

O organizador do evento, coronel Menezes, ressaltou que Governo do Estado e Federal estão caminhando em união, por um Brasil mais justo.

“Quero agradecer presidente, publicamente, o apoio que nós temos recebido do governador Wilson Lima. O governador tem nos apoiado, tem caminhado conosco” , afirmou.

Criticas

Em seu discurso, o presidente Bolsonaro criticou duramente a possibilidade reeleger políticos para o Amazonas com passado de corrupção e que são investigados e declarou que o Partido dos Trabalhadores (PT), em Brasília, tomou algumas ações contra o povo brasileiro.

“Deixar claro, na Câmara dos Deputados, o PT votou contra o Auxílio Brasil. Que fique claro, todo senador do PT votou contra a redução da gasolina. É um partido que, além de bandidos, querem que o povo sofra para eles chegarem ao poder” , declarou.

Apoio

Sobre as Eleições para o Governo do Amazonas, Jair Bolsonaro deixou claro seu apoio para reeleição de Wilson Lima (União Brasil).

“É muito importante essas escolhas. No dia 2 de outubro nós temos que decidir. E a decisão tem que ser a melhor possível. Aqui no estado do Amazonas, eu fico com o Wilson Lima pela reeleição. E fico também com o coronel Menezes para o Senado” , finalizou Bolsonaro no comício, que reuniu cerca de 30 mil pessoas, de acordo com a organização do evento.

