Bolsonaro declara apoio à reeleição de Wilson Lima, durante comício em Manaus

Manaus (AM) – O presidente Jair Bolsonaro, durante comício “Amazonas para o Futuro”, no Espaço Via Torres, na zona centro-sul de Manaus, nesta quinta-feira, 22, declarou apoio à reeleição de Wilson Lima para o Governo do Amazonas.

Bolsonaro, que concorre à reeleição para a Presidência da República também pediu votos para o coronel Alfredo Menezes, que concorre ao Senado.

“É muito importante essas escolhas. No dia 2 de outubro nós temos que decidir. E a decisão tem que ser a melhor possível. Aqui no estado do Amazonas eu fico com o Wilson Lima pela reeleição. E fico também com o coronel Menezes para o Senado”, disse Bolsonaro no comício, que reuniu cerca de 30 mil pessoas.

O governador do Amazonas, que é candidato à reeleição pelo União Brasil, com o número 44, já havia declarado voto ao presidente, apoio que foi reconhecido pelo Coronel Menezes.

“Quero agradecer presidente, publicamente, o apoio que nós temos recebido do governador Wilson Lima. O governador tem nos apoiado, tem caminhado conosco”, disse o candidato ao Senado da coligação Aqui é Trabalho, a qual é liderada por Wilson e o candidato à vice-governador, Tadeu de Souza.

O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), Jonathas Câmara, que já havia declarado apoio ao governador, reafirmou que o trabalho de Wilson deve continuar.

“Deus te abençoe, governador. O nosso presidente tem dado indicações e nós confiamos nele. E se confiamos nele, nós devemos seguir as suas indicações”, disse.

No palanque, o deputado federal Alberto Neto, candidato à reeleição, também pediu voto para Wilson Lima. “

Nós temos aqui o nosso governador, governador que é apoiado pelo presidente e eu peço apoio ao nosso governador. É 44, é Wilson Lima”, disse o deputado.

