Morre Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta, aos 43 anos de idade

Morreu nesta quarta-feira (23), em Aracaju (SE), a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. A artista, que tinha 43 anos de idade, estava internada desde o dia 11 de fevereiro, em virtude de problemas renais. A informação foi publicada pelo G1 e confirmada pela assessoria do Hospital Primavera.

Paulinha foi internada em Aracaju após sentir dores, logo depois de chegar de uma turnê, em São Paulo. O caso evoluiu para um coma profundo e o quadro clínico da cantora agravou nos últimos dias.

A artista passou por hemodiálise e uma campanha de doação de sangue foi realizada. Nos últimos dias, questionada sobre possíveis sequelas, a equipe médica que a acompanhava disse que o maior desafio seria manter Paulinha viva.

Carreira de Paulinha Abelha

Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, trabalhou com pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Diau.

Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta, atualmente, por Silvânia Aquino e Bell Oliver. A história na banda tem idas e vindas, mas começou no final dos anos 90, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu. Ao todo, ela gravou 21 CDs e três DVDs.

Até a internação de Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast Podpah, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Paulinha era casada com o modelo Clebinho Santos e não tinha filhos.

*Com informações do G1

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Paulinha Abelha está em estágio mais profundo do coma, afirmam médicos

Perfil oficial de Paulinha Abelha pede orações aos fãs

Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, é transferida de hospital