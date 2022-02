Após cirurgia plástica, miss russa não consegue fechar os olhos e nem sorrir

A vice-campeã do concurso de beleza Mrs Russia-Iternacional em 2019 optou por fazer a intervenção estética que não deu certo e acabou imobilizando as articulações de seu rosto

Com a pressão estética que as mulheres estão submetidas, muitas acabam optando pela cirurgia plástica. Porém, há situações que o procedimento acaba dando errado, como o caso da modelo russa Yulia Tarasevich, de 43 anos. A vice-campeã do concurso de beleza Mrs Russia-Iternacional em 2019 optou por fazer a intervenção estética que não deu certo e acabou imobilizando as articulações de seu rosto.

“Eu só queria corrigir algumas nuances causadas pelo envelhecimento. Mas, infelizmente, perdi minha saúde”, revelou em entrevista ao Daily Mail. Yulia fez uma mini lipoaspiração, lifting facial e uma correção nas pálpebras – mais conhecida como blefaroplastia.

A modelou relatou alguns danos causados após a operação: “Meus olhos não fecham e não consigo sorrir. Não consigo levantar o lábio superior e uma parte do meu rosto não funciona”, explicou. Para tentar consertar o erro, a modelo se submeteu a novos procedimentos. Para isso, desembolsou quase R$ 115 mil. Ainda assim continua sem os resultados desejados.

Yulia apresentou uma queixa criminal contra os dois médicos envolvidos na primeira cirurgia. Por sua vez, os especialistas alegaram que o resultado foi fruto de um defeito genético raro da miss, e não do procedimento em si.

“Fui tranquilamente para a operação, em primeiro lugar, porque todos os meus exames estavam em ordem. Segundo, porque eu fiz plástica antes disso, fiz rinoplastia e deu tudo certo para mim, sem nenhuma anormalidade genética”, retrucou Yulia, que está acusando os cirurgiões de negligência. “Os médicos que desfiguraram meu rosto se livraram de toda a responsabilidade”, destacou Yulia.

Com isso, a investigação do caso criminal está em andamento.

*Com informação de Metrópoles

