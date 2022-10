São Paulo e Independiente del Valle decidem título da Copa Sul-Americana na Argentina

Córdoba (ARG) – É dia de final da Copa Sul-Americana. A partir das 16h (horário de Manaus) deste sábado (1º), São Paulo e Independiente del Valle-EQU se enfrentam no Estádio Mário Kempes, em Córdoba (Argentina). O treinador do Tricolor, Rogério Ceni, manteve o tom de cobrança própria pela conquista do torneio internacional e resumiu que os 90 minutos “valerão por dois anos”. A transmissão é exclusiva da Conmebol TV.

“Acho que são dois anos que se resumem a 90 minutos. Esse (ano) e o início do próximo ano. A programação será difícil de qualquer maneira pelo momento do clube em matéria de investimentos. Mas abre sempre uma porta de expectativas. Futebol é muito impulsivo. Às vezes, mesmo nas dificuldades, quando os títulos vêm, eles podem despertar investimento e fazer com que ressurja um gigante como o São Paulo. Independente do que aconteça amanhã, foi um ano bom”, analisou Ceni.

Após dizer que não se lembrava dos detalhes de bastidores da conquista de 2012, quando foi o capitão são-paulino ainda como goleiro da equipe, Ceni ressaltou que um provável título neste sábado representará muito para ele.

“Acontecendo essa conquista, vai ser a mais especial de todas. Ganhar no clube em que você jogou desde criança é especial. Eu cheguei no São Paulo com 17 anos e parei com 40, então tem uma simbologia para mim, um significado muito grande. Por isso a gente está aqui”, completou.

O sabor das conquistas pelo clube do Morumbi ele conhece. Foram mais de 15 deles em todo o período que passou como atleta, tendo a camisa tricolor como a única que defendeu por toda a vida.

O São Paulo vai escalado com: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

*Com informações de Lance

Leia mais:

Com volta de titulares, Flamengo encara Bragantino pelo Brasileirão

David Almeida acompanha finais da Copa Zico com escolas do DDZ Sul

Pâmella Amaral é destaque no skate feminino no AM