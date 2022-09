David Almeida acompanha finais da Copa Zico com escolas do DDZ Sul

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou as finais da 2ª etapa da Copa Zico, realizadas nesta sexta-feira, 30, no estádio Ismael Benigno, a “Colina”, no bairro São Raimundo, zona Sul.

O evento contou com a participação de estudantes da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul. A decisão reuniu times das categorias Sub-9; Sub-11; Sub-13 e Sub-15.

David Almeida destacou que a ação não apenas simboliza um investimento no desporto, mas serve para que muitas crianças realizem o sonho de disputarem uma partida em um estádio que serviu como centro de treinamento para seleções da Copa do Mundo de Futebol.

“A Copa Zico tem hoje, aqui, as finais da DDZ Sul e, no mês de novembro, nós vamos fazer uma grande festa com a presença do Zico, com os campeões em todas as categorias. É uma oportunidade que a gente dá para a ‘gurizada’, para as crianças participarem de uma atividade esportiva tão importante quanto essa no estádio de Copa do Mundo, de treino de Copa do Mundo, com árbitros da federação, com equipamento, toda uma atenção que a gente dá para a Educação Física e para o Desporto”, enfatizou Almeida.

Os jogos dessa etapa iniciaram na quinta-feira, 22/9, e contou com a participação de 32 times, sendo oito times em cada categoria, ocorrendo 60 jogos no decorrer de toda etapa.

Para a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Dulce Almeida, a atual gestão é responsável por realizar momentos únicos, que impactam os estudantes de modo positivo.

“Estamos finalizando a segunda etapa da Copa Zico com a DDZ Sul. Nossas crianças estão brilhando, se divertindo e aprendendo, porque nós entregamos respeito, dignidade, alegria, sendo muito feliz confraternizar dessa forma com nossas crianças e com os nossos professores. Na Prefeitura de Manaus, vamos sempre proporcionar muito respeito, carinho e trabalho aos nossos estudantes”, explicou.

O coordenador da Copa Zico em Manaus, Thiago Augusto, mencionou que essa etapa alcançou as expectativas propostas e foi um sucesso.

“Esta etapa foi totalmente positiva e as crianças se divertiram. Elas puderam ter essa oportunidade e mostrar seu talento. Nós temos ‘olheiros’, aqui, observando os jogadores para conseguir levar para fora do Estado ou até mesmo clubes do Amazonas. Tudo foi muito legal e harmonioso com todas as crianças e os professores, porque contribuíram para ser mais um sucesso na segunda etapa e vamos com tudo para a próxima fase”, comentou.

Resultados

Na categoria Sub-9, a decisão foi entre as escolas municipais Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo e Irmã Dulce. O campeão foi Sérgio Alfredo no placar de 2 a 1.

A escola municipal Professor Paulo Graça ganhou a categoria Sub-11 por 2 a 1 em cima da escola municipal Waldir Garcia.

As escolas municipais Professora Francisca Pereira de Araújo e Ana Mota (Top Tem) realizaram a final na categoria Sub-13.

O campeão foi o time da Francisca Pereira com o resultado de 5 a 2, um jogo emocionante, repleto de lances surpreendentes e de tirar o fôlego da arquibancada.

O artilheiro dessa categoria foi o aluno da escola campeã, Juan de Jesus, 13 anos, que fez 11 gols.

“Hoje é um dia muito especial por ter ganhado a Copa Zico, que é uma pessoa de quem sou muito fã. Estou muito feliz por ter feito 11 gols no campeonato, conhecido novas pessoas e ter pessoas me olhando e jogando futebol, que é isso que eu mais gosto de fazer. Meu sonho é ser jogador de futebol”, declarou.

O último jogo da etapa foi entre o Expresso Ana Mota Braga e a escola municipal Professor Francisco Pereira de Araújo, pela categoria Sub-15. Ana Mota conquistou o título com o placar de 2 a 0.

O estudante Robert Lima, 15 anos, fez o gol do título e ficou emocionado ao descrever esse momento.

“Foi a maior emoção do mundo ter feito esse gol, pegar esse troféu e levantar para minha escola. Que emoção”, disse.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

Leia mais:

Copa Zico classifica finalistas da primeira etapa

Manaus inicia a disputa da Etapa 2 da Copa Zico da DDZ Sul

Inscrições para a segunda etapa da Copa Zico iniciam em Manaus