Com volta de titulares, Flamengo encara Bragantino pelo Brasileirão

O Flamengo recebe o Bragantino na noite deste sábado (1º) no Maracanã, em busca dos três pontos para retornar à zona de classificação (G4) do Campeonato Brasileiro. Já o Massa Bruta, 13º colocado, quer interromper uma sequência de oito jogos sem vitórias. O duelo será válido pela 29ª rodada da Série A.

Neste sábado tem Flamengo em campo no Maraca! Garanta seu ingresso para a partida contra o Bragantino:



🎟️ https://t.co/Q94rMuhro2 pic.twitter.com/q4SHQZy1kf — Flamengo (@Flamengo) September 30, 2022

Após um mês sem vencer no Brasileirão, o Flamengo quer não só retomar o caminho da vitória no campeonato, como quebrar um jejum de 26 anos sem ganhar do Massa Bruta. A boa notícia é o retorno Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro – cedidos às suas seleções nacionais – que voltaram a treinar com o time na última quinta-feira (29). O técnico Dorival Júnior poderá escalar os três jogadores ao lado de Gabigol no ataque. Vidal, que estava na seleção chilena, deve estar entre os titulares.

Entre os desfalques estão João Gomes, Léo Pereira e Matheuzinho, que cumprem suspensão após o terceiro carão amarelo contra o Fortaleza, na última quarta (28). Erick Pulgar deve ser poupado, pois se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Já Varela deve ficar entre os reservas.

Com a vitória de 1×0 no primeiro turno, o Red Bull Bragantino reencontra o Flamengo com boas recordações no Brasileirão!



🗣️ "Precisamos continuar confiantes e entrar ligados para repetir isso”, disse Luan Cândido, autor do gol da partida!



📸: Ari Ferreira pic.twitter.com/PQnJjOuc2c — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 30, 2022

Pelo lado paulista, o Bragantino não vence no Brasileirao há oito partidas. Entretanto, a equipe de Maurício Barbieri tem a seu favor um bom retrospecto contra o Flamengo e tentará assim espantar a má fase: desde que voltou à Série A em 2020 foram cinco jogos, com duas vitórias do Bragantino e três empates.

No primeiro turno, o Massa Bruta levou a melhor sobre o time carioca por 1 a 0, no jogo que marcou a demissão do técnico rubro-negro Paulo Sousa. O detalhe é que o Braga vivia um jejum de vitórias parecido: na ocasião eram nove jogos sem vencer. Esse foi o maior jejum vivido pelo Massa Brutta nesta temporada.

Para o jogo desta noite, o time da cidade de Bragança Paulista tem quatro desfalques: Alerrandro, Bruninho, Gabriel Novaes e Jan Hurtado, que nem sequer viajaram para o Rio de Janeiro. Das ausências em campo, a de Alerrandro deve ser a mais sentida, já que é o artilheiro do Braga na temporada (ao lado de Luan Cândido) e principal referência no ataque. A provável escalação do Bragantino deve ser: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho e Carlos Eduardo.

