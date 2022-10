Vídeo: Idoso morre ao colidir moto contra carro na ponte Rio Negro

Motorista de carro envolvido em acidente, que resultou na morte do idoso, fugiu do local sem prestar socorro à vítima

Um homem identificado como Pedro Pereira, de 67 anos, morreu na manhã deste domingo (2), após se envolver em um grave acidente de trânsito com um carro na Ponte Jornalista Phelippe Daou, também conhecida como Ponte Rio Negro, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. O homem estava em direção ao município de Iranduba, que se envolveu no acidente.

A vítima estava em uma motocicleta Honda, modelo PCX, quando colidiu com a traseira do veículo. Mesmo usando capacete, o idoso veio a óbito no ainda no local do acidente. Segundo informações preliminares, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

Equipes da Perícia Criminal e da Polícia Civil foram acionadas e fizeram o isolamento da área. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia.

Imagens de segurança da Ponte Rio Negro devem ser solicitadas pela polícia para identificação do motorista envolvido no acidente e assim, elucidar o caso.

