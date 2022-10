Prefeitura de Manaus nega abalo estrutural no conjunto Viver Melhor 1

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus negou a ocorrência de abalo estrutural no conjunto Viver Melhor 1, localizado no bairro Lago Azul, Zona Norte da capital amazonense. No início da manhã desta terça-feira (4), moradores do local saíram do prédio às pressas temendo um desabamento.

Por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), a equipe técnica da Defesa Civil foi até o local e não identificou risco iminente, uma vez que de acordo com a avaliação da engenharia, o abalo foi de revestimento e não estrutural. Moradores relataram estalos e rachaduras na estrutura, em contrapartida.

A pedido dos moradores, a equipe técnica avaliou também outros blocos, onde não foi identificado nenhum abalo estrutural a princípio, mas seguirá acompanhando o caso ao longo da semana.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), recebeu na manhã desta terça-feira, 4/10, por meio do 199 da Defesa Civil, uma ocorrência de abalo estrutural no conjunto Viver Melhor 1, localizado no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade.

A equipe técnica da Defesa Civil foi até o local e não identificou risco iminente, uma vez que de acordo com a avaliação da engenharia, o abalo foi de revestimento e não estrutural. A pedido dos moradores, a equipe técnica avaliou também outros blocos, onde não foi identificado nenhum abalo estrutural a princípio, mas seguirá acompanhando o caso ao longo da semana.

