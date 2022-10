No primeiro turno, faltando apenas 2% das urnas para serem apuradas, o atual governador obteve 42,62% dos votos válidos, ante 20,83% do ex-chefe do executivo estadual Eduardo Braga

Manaus (AM) – Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB) vão disputar o cargo de Governador do Amazonas no segundo turno, marcado para acontecer dia 30 de outubro. No primeiro turno, faltando apenas 2% das urnas para serem apuradas, o atual governador obteve 42,62% dos votos válidos, ante 20,83% do ex-chefe do executivo estadual Eduardo Braga.

Em coletiva realizada no bairro Chapada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, o governador agradeceu aos eleitores pela confiança depositada nas urnas.

“Quero agradecer a Deus por ter abençoado a nossa caminhada, à minha família e à todos que apoiaram a minha caminhada. Nós conseguimos reunir, neste processo eleitoral, 10 partidos, personagens importantes nesse processo e sobretudo contamos com a força do povo, que foi decisivo para que nós tivéssemos a votação significativa que nós estamos tendo no dia de hoje”, disse o governador.

Já Braga foi enfático ao analisar que “o povo não quer que esse governo continue”, em coletiva realizada na Av Via Láctea n⁰ 7, Morada do Sol-Aleixo. O ex-gestor estadual e atual senador acredita que o interior do estado foi fundamental na sua virada sobre Amazonino Mendes.

“O Amazonas precisa voltar a crescer e pra crescer tem que mudar. Agradeço aos meus irmãos e companheiros do interior do estado do Amazonas, viramos a eleição e mostramos que somos fortes. Acredito que também seja resultado da construção de uma aliança política que fizemos com o presidente Lula, com o PT, PC do B e PSD. Cumprimento também o senador eleito Omar Aziz”, afirmou.

Em terceiro lugar, Amazonino Mendes, obteve 18,87%. Já Ricardo Nicolau registrou 11,63% dos votos válidos. Carol Braz conseguiu 4,66%, e Israel Tuyuka 1,14%.

Ao longo da corrida eleitoral, a disputa ficou concentrada em Wilson Lima e Amazonino Mendes. Eduardo Braga aparecia nas pesquisas de intenção de voto em terceiro lugar.

Antes da largada da campanha eleitoral, Amazonino disparou nas pesquisas de intenção de voto como o favorito para vencer as eleições. Conforme a pesquisa Pontual, o candidato do Cidadania apresentava, em março, 30,5%, quase 10 pontos percentuais na frente do segundo colocado, naquele momento, Wilson Lima, que possuía 20,9%.

Porém, a vantagem de Amazonino foi minguando ao longo dos meses, e Wilson Lima ganhou força, principalmente no interior do Amazonas.

Em maio, o índice de intenção de voto de Amazonino era 28,9% e caiu, em agosto, para 26,5%. O último levantamento, divulgado no dia 26 de setembro, indicou que Amazonino tem 24,8% das intenções de voto.

Inversamente, Wilson Lima cresceu quase 15 pontos percentuais nos últimos meses. De acordo com os dados, o atual governador e candidato à reeleição tinha 23,3% das intenções de voto em maio.

Já em agosto, Wilson Lima conseguiu ultrapassar seu principal adversário ao atingir 32,7% das intenções de voto. Já em setembro, atingiu 35%, uma diferença de 25,2% em relação ao Amazonino Mendes.

No interior do Amazonas, conforme a pesquisa, Wilson Lima liderou as intenções de votos, com 48,3% dos votos válidos. Já Amazonino Mendes acabou sendo ultrapassado por Eduardo Braga (MDB) que apareceu com 24,6%. O ex-prefeito de Manaus obteve 22,1%, ficando em terceiro lugar no interior.

