A maior feira de inovação e tecnologia do Norte do Brasil já tem data marcada e ainda conta com vagas para stands e parcerias.

Nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro, a Feira do Polo Digital de Manaus chega à 4ª edição com o tema “Manaus Global”. Considerado o maior evento de inovação e tecnologia do Norte do Brasil, realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus), o objetivo é projetar a cidade de Manaus como referência para investidores de fora do país.

Na última edição, mesmo em meio à terceira onda de pandemia da covid-19, mais de oito mil pessoas participaram ativamente da Feira com todos os protocolos de saúde exigidos,além de 200 empresas visitantes.

Com o interesse de investimento internacional, a expectativa é de abrir portas para o desenvolvimento digital da capital amazonense e trazer oportunidades para os participantes. A estrutura do evento foi remodelada para proporcionar ao público melhor aproveitamento da feira e dar maior visibilidade para as empresas que farão parte dos três dias de evento.

O presidente do Codese Manaus, Euler Guimarães, afirma que já existem possíveis países interessados em conhecer a Feira.

“Temos o objetivo de contribuir para que Manaus seja considerada entre as 10 melhores cidade para se viver e investir no Brasil até 2038, por isso em 2018 apostamos na atividade econômica digital e hoje recebemos propostas de Israel, Portugal e outros países que gostariam de participar desta 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus” , enfatiza Euler.

Edições anteriores

Criada em 2018, a Feira do Polo Digital de Manaus se tornou um sucesso logo na estreia, com mais de 12 mil visitantes e números consolidados de negócios fechados. A edição teve como tema “Manaus Digital”, e foi a concretização do objetivo de mostrar a força da cidade na economia digital.

Já em 2019, como resultado do sucesso do ano anterior, a Feira teve forte impacto na agenda tecnológica da capital amazonense. A 2ª Edição da Feira do Polo Digital de Manaus contou com a presença de palestrantes notáveis e internacionais como o ex-presidente da Estônia, Toomas Iles, que compartilhou a experiência da transformação digital local, que trouxe melhoria na economia e na qualidade de vida do país.

A última edição em 2021 veio após a melhora no quadro da Covid-19, sendo realizada no formato híbrido, com aproximadamente 12 milhões de reais de prospecção e 1,5 milhões de reais de negócios fechados.

FPDM 2022

A 4ª Edição da Feira do Polo Digital de Manaus acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro, das 14h às 22h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Av. Constantino Nery, 5001 – Flores.

