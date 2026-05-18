Copa do Mundo

Lojas do Amazonas Shopping ampliam oferta de camisas oficiais da Seleção para a Copa do Mundo de 2026

Faltando poucas semanas para o início da Copa do Mundo de 2026, os torcedores brasileiros já começam a entrar no clima do Mundial.

A competição começa no dia 11 de junho. Já a Seleção Brasileira estreia em 13 de junho contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília). Em seguida, enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 22h, e encerra a fase de grupos diante da Escócia, em 24 de junho, também às 19h.

No Amazonas Shopping, lojas como a Centauro e a Shop do Pé já registram aumento na procura pelas novas camisas oficiais da Seleção Brasileira, lançadas pela Nike.

A coleção inclui o tradicional uniforme amarelo, o modelo azul desenvolvido em parceria com a Jordan Brand, além de peças de treino, versões para goleiros e releituras retrô.

Coleção traz parceria inédita com a Jordan Brand

A coleção 2026 resgata o tradicional “amarelo canário” no uniforme principal da Seleção Brasileira.

Já a camisa número 2, em azul, marca uma parceria inédita entre a CBF e a Jordan Brand. Pela primeira vez, uma seleção nacional utiliza o símbolo Jumpman em uma camisa oficial de jogo.

Além disso, o modelo azul incorpora elementos inspirados na estampa “Elephant Print”, característica da marca.

A coleção também inclui camisa de treino preta com detalhes em amarelo, agasalhos, jaquetas e peças casuais. Os goleiros ganharam uniformes próprios em cores vibrantes, seguindo o mesmo padrão tecnológico das camisas utilizadas pelos jogadores de linha.

Centauro oferece modelos retrô e versões oficiais

Na Centauro, os consumidores encontram modelos de jogador, torcedor, versões licenciadas, peças infantis e releituras retrô inspiradas em uniformes históricos da Seleção.

Segundo a gerente da loja no Amazonas Shopping, Simone Costa, há opções para diferentes perfis de consumidores.

“Hoje temos uma linha muito completa de camisas da Seleção Brasileira, atendendo todos os estilos de torcedores. Trabalhamos com modelos oficiais de jogador, torcedor, versões fã, licenciadas e também releituras vintage das últimas Copas do Mundo”, afirma.

Os preços variam conforme o modelo e a tecnologia utilizada.

As versões licenciadas partem de R$ 99,99. Já as camisas oficiais de torcedor custam a partir de R$ 449,99, enquanto os modelos profissionais, semelhantes aos usados pelos atletas em campo, podem chegar a R$ 799,99.

Shop do Pé aposta em versões adulto e infantil

Na Shop do Pé, os consumidores encontram versões oficiais de torcedor nas cores amarela e azul, em modelos masculino, feminino e infantil.

As versões adultas custam R$ 449,99, enquanto os modelos infantis saem por R$ 399,99.

De acordo com o gerente da loja, Eraldo Silva, as peças contam com a tecnologia Nike Dri-FIT, que auxilia na absorção do suor e proporciona secagem rápida.

“A procura ainda está moderada, mas a tendência é aumentar à medida que a Copa se aproxima. Quem quiser garantir sua camisa precisa se antecipar para não correr o risco de ficar sem o produto”, orienta.

Restaurantes vão transmitir jogos da Seleção

Além de comprar os uniformes, os torcedores poderão acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em restaurantes do Amazonas Shopping.

Entre as opções estão o Porteira, Salomé Bar, Papa Loca e Boteco, além de outras operações gastronômicas do centro de compras.

(*) Com informações da assessoria

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