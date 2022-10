Michelle Bolsonaro participa de evento ‘Mulheres pelo Brasil’ em Manaus

Manaus (AM) – A primeira-dama Michelle Bolsonaro participará de um evento, nesta terça-feira (11), na capital amazonense. Também estarão presentes as ex-ministras e eleitas senadoras Damares Alves (PL) e Tereza Cristina (PL). A ação faz parte da agenda de visitas de Michelle em diversas cidades pelo Brasil em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Manaus será a segunda cidade contemplada pelo ato ‘Mulheres pelo Brasil’ liderado por Michelle Bolsonaro, o qual iniciou nesta segunda-feira (10) em Belém do Pará.

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, em uma live, transmitida na última sexta-feira (7), em suas redes sociais, o início das visitas encabeças por Michelle em variadas regiões do país.

Conforme a organizadora do evento em Manaus, a pastora Ana Lúcia Câmara, o ato acontecerá no Dulcila´s Buffet, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, a partir das 9h, e será aberto ao público com entrada gratuita.

Antes do evento, haverá uma carreata com concentração no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De lá, ela partirá com a primeira-dama Michele Bolsonaro para a Ponta Negra.

Ao Em Tempo, a líder religiosa afirmou que o evento pretende divulgar a Campanha da Frente Feminina liderada por Michelle Bolsonaro, a qual busca fortalecer a reeleição de Jair Bolsonaro.

Conforme as principais pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro ainda tem menor apoio do eleitorado feminino em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse sentido, a campanha busca conquistar o voto das mulheres, mirando principalmente no grupo de mulheres evangélicas.

A pastora Ana Lúcia Câmara também ressaltou que outros grupos apoiadores do presidente receberão apoio, como a candidatura do governador Wilson Lima (União Brasil).

“O Evento tem a finalidade de levantar o apoio feminino à campanha de Bolsonaro. Mas, a vontade é que as bases do presidente também sejam fortalecidas com o evento”, afirmou

A expectativa é de que três mil pessoas compareçam no ato ‘Mulheres pelo Brasil’ em Manaus. Além das ex-ministras do Governo Bolsonaro, estarão presentes a primeira-dama do estado do Amazonas, Taiana Lima, e a deputada federal pelo Acre Antônia Lúcia (Republicanos).

