Michelle Bolsonaro chama Bruna Marquezine de “feia e vulgar”

A primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou, na noite de segunda-feira (26), a atriz Bruna Marquezine de “feia e vulgar” depois da divulgação da roupa usada pela artista no desfile da coleção de verão da Burberry, marca de roupas britânica. O evento foi realizado em Londres.

Marquezine escolheu um look preto transparente com recortes laterais. Ela usava um biquíni preto por baixo. Em uma publicação no Instagram do jornalista Francisco Campelo, que criticava o vestido, a primeira-dama escreveu: “A pessoa gosta de ser feia e vulgar”.

Nas redes sociais, a publicação de Michelle foi alvo de críticas. “Essa mulher querendo chamar a Bruna Marquezine de feia e vulgar chega a ser piada”, disse um internara. “Marquezine: 27 anos de carreira. Michelle Bolsonaro: 27 pílulas de viagra misturadas no café do Bolsonaro”, escreveu outro.

Marquezine, que participou de uma das versões da música com o slogan “vira voto”, em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não comentou sobre a afirmação da primeira-dama até a publicação desta reportagem.

No Instagram, a atriz compartilhou uma imagem sobre a investigação da PF (Polícia Federal) sobre transações no gabinete de Jair Bolsonaro (PL).

*Com informações do Poder 360

