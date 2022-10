Governador do AM propõe parceria ao governo federal para reconstrução de pontes e reforma da BR-319

Manaus (AM) – Após decretar situação de emergência para garantir transporte e abastecimento à população dos municípios de Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri, afetados com a interdição da rodovia federal BR-319 após a queda de duas pontes, o governador do Amazonas, Wilson Lima, participou no início da noite desta segunda-feira (10/10), de reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, na sede do ministério, em Brasília, onde trataram de medidas para a reconstrução da rodovia federal.

Parceria entre Estado e Governo Federal

O governador propôs uma parceria entre Estado e Governo Federal para agilizar a reconstrução da BR, que é uma importante ligação do Amazonas com o restante do Brasil e uma demanda histórica de moradores e produtores da região por onde passa a estrada.

Wilson Lima pediu celeridade no reestabelecimento do tráfego na estrada e voltou a colocar à disposição do Departamento Nacional de Transporte e Infraestrutura (Dnit), responsável pela BR-319, toda a estrutura do Estado para que continuem atuando em conjunto na resolução da questão.

“Nossa proposta é firmar um convênio com o Governo Federal para poder fazer a recuperação dessas pontes. Nós queremos contribuir, entender as estruturas que devem ser montadas. A recuperação do tráfego é prioridade”. Governador do amazonas wilson Lima

Durante o encontro, foram apresentadas todas as ações realizadas no local pelo Governo do Amazonas desde o dia 28 de setembro, quando houve o desabamento da primeira ponte, sobre o Rio Curuçá, e, mais recentemente, no dia 08 de outubro, após queda da ponte sobre o Rio Autaz Mirim.

O governador destacou o envio imediato de quatro embarcações da Defesa Civil, que já executam o transporte de passageiros nas duas áreas afetadas.

De acordo com o Dnit, estão sendo investigadas as causas dos dois acidentes e as demais pontes ao longo da estrada estão sendo vistoriadas.

A expectativa do órgão é de que em 15 dias seja reestabelecida a conexão terrestre entre os municípios, com estruturas provisórias.

No Rio Curuçá, a ponte do Exército será montada já nos próximos dias. A estrutura está vindo de Rondônia.

Já na ponte sobre o rio Autaz Mirim, que desmoronou no fim de semana, o Dnit estuda a construção de um aterro com espaço para escoamento da água ou a implantação do transporte por balsas, até que a ponte seja recuperada.

Durante o encontro, o diretor-geral do Dnit, general Santos Filho, informou que o estudo para a reconstrução das pontes já está sendo feito. A equipe já fez a batimetria e a sondagem, para que termine o projeto o mais rápido possível. A estimativa é que as obras nas duas pontes custem R$ 50 milhões.

Situação de Emergência

Na manhã de segunda-feira, o governador Wilson Lima decretou, Situação de Emergência para os municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri, para agilizar a assistência aos moradores dessas cidades e diminuir os impactos causados pela a interdição da BR-319 e evitar o desabastecimento de insumos, medicamentos, alimentos nesses locais, assim como o funcionamento de serviços essenciais de saúde e educação.

De acordo com o governador Wilson Lima, o decreto para os três municípios permite dar mais agilidade na prestação dessa assistência a cerca de cem mil pessoas afetadas pelo problema na rodovia. Ele também reforçou que todas as medidas adotadas serão acompanhadas pelas Procuradoria Geral do Estado e Controladoria Geral do Amazonas.

“Qualquer decisão que envolva custos será autorizada se passar por uma comissão formada pela PGE (Procuradoria Geral do Estado) e Controladoria Geral”, disse Wilson Lima.

Participaram da reunião na sede do Ministério da Infraestrutura, o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, o secretário chefe da Casa Civil, Flávio Antony, além do diretor-geral do Dnit, general Santos Filho.

