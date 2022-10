Academia Stem realiza evento gratuito sobre ciência e sustentabilidade na Amazônia

No período de 19 a 22 de outubro, acontece a 2nd Amazon Stem Academy Conference – (Asac 22) – 2ª Conferência do Projeto Academia STEM, de forma gratuita e presencial. Para aqueles que perderam o período de inscrição, é possível garantir a própria vaga durante os dias do evento, no local do credenciamento. A programação completa está disponível no site oficial do Asac 22: https://asac22-stem.uea.edu.br/ .

O Asac 22 é aberto ao público e oferece certificação aos participantes, sejam eles professores, alunos ou profissionais das áreas de engenharias, matemática, ciência, tecnologia e afins. A conferência acontece na sede do Academia Stem, o Stem Lab, localizado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).

Com o tema ‘Ciência e Tecnologia na Formação de Competências para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia’, o evento surge como forma de promover o encontro de conhecimentos acadêmicos e mercadológicos entre diferentes áreas.

“Por estarmos na Amazônia, temos especial capacidade de aliar desenvolvimento tecnológico e inovação à conservação do Bioma Amazônia. Queremos discutir com o público esta perspectiva” , destacou o coordenador do projeto Academia Stem, Jucimar Maia Junior.

Além disso, o Asac 22 cria um espaço promissor para a divulgação dos resultados dos projetos Científicos, Tecnológicos, de Inovação e Sustentabilidade desenvolvidos por alunos e professores dos cursos de Engenharia do projeto Academia Stem, fruto da parceria entre UEA com a Samsung e que possui como missão capacitar e formar profissionais, oferecendo uma estrutura de ações, atividades, iniciativas e programas voltados aos cursos de graduação STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em inglês).

A estrutura se baseia na adoção de uma metodologia de aprendizagem que potencialize a melhor disseminação de conhecimento compatível às demandas existentes nas empresas que compõem o polo industrial local sob três pilares: Atração, Permanência e Excelência.

Essa é uma iniciativa do pilar Permanência, segmento do projeto que possui como principal objetivo inserir e manter os estudantes no universo científico e, com isso, diminuir as taxas de evasão na universidade.

Segundo o professor Francis Wagner, durante este evento os alunos do projeto têm a oportunidade de apresentar os trabalhos científicos desenvolvidos.

Além disso, o estudante conquista o privilégio de publicar o resumo expandido desses trabalhos com todo registro de uma conferência científica nacional e internacional.

“Isso estimula desde cedo a publicação científica e o engajamento nas ações voltadas ao mercado de trabalho” informou Francis Wagner, coordenador do Permanência.

Programação

Durante os quatro dias de Conferência, além dos principais resultados dos projetos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, desenvolvidos por alunos e professores, será possível acompanhar palestras sobre indústria 4.0, sustentabilidade na Amazônia, inovação e muito mais.

Sobre o projeto

O projeto Academia Stem é voltado à capacitação e formação profissional dos estudantes, buscando desenvolver, potencializar e divulgar as áreas de Engenharia de Automação e Controle, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação. O projeto conta com a parceria da Samsung, usando recursos da Lei de Informática para a Amazônia Ocidental (Lei Federal nº 8.387/1991), estando sua divulgação de acordo com o previsto no artigo 39.º do Decreto nº 10.521/2020.

