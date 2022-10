Provas do concurso da Prodam acontecem no domingo (16), em Manaus

Manaus (AM) – Mais de 7 mil candidatos vão realizar, neste domingo (16/10), as provas para o concurso público da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), do Governo do Estado.

Para os cargos de nível superior, as provas serão realizadas pela manhã, e o fechamento dos portões será às 8h45.

No período da tarde será a vez dos candidatos que farão as provas de nível fundamental e médio, e os portões fecharão às 15h45.

Informações sobre locais e horários de prova já estão disponíveis no site www.quadrix.org.br, na área do usuário

A empresa de tecnologia do Governo do Amazonas está ofertando 50 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e seis para pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

A maioria das vagas é para a função de Analista de Desenvolvimento de Sistemas (25).

Há vagas ainda para os cargos de Analista de RH, Analista Contábil, Assistente Social, Desenvolvedor e Desenvolvedor Web, entre outros.

O valor da remuneração varia de R$ 2.182,30 a R$ 7.273,43, e a carga horária poderá ser de 180 ou 220 horas mensais. Todas as vagas se enquadram no regime de trabalho celetista.

Orientações

Para realizar a prova, os candidatos deverão apresentar documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.