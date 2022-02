Suspeito de pedofilia volta a ser preso em Manaus

O suspeito de pedofilia foi preso novamente no bairro Alvorada e encaminhado à Depca

Manaus (AM) – Suspeito de estupro de vulnerável, armazenamento de mídias de cunho pornográfico infantil e extorsão, Thalisson Renato dos Santos Melo, de 24 anos, voltou a ser preso nesta quinta-feira (24).

O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), por volta das 15h.

Thalisson foi capturado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o homem havia sido preso, em flagrante, na terça-feira (22), em posse de cerca de 800 fotos e vídeos de conteúdo pornográfico infantil. Até o momento, cinco vítimas compareceram à delegacia para denunciar os abusos e extorsões.

Liberdade provisória

Thalisson chegou a ganhar liberdade provisória na noite dessa quarta-feira (23). A decisão foi autorizada pela juíza Suzi Irlanda de Araújo Granja da Silva.

A magistrada determinou que o suspeito seja encaminhado à Central Integrada de Alternativas Penais (Ciapa), onde receberá acompanhamento psicológico por seis meses, e participará do Projeto Reeducar, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Além disso, ainda destacou que o valor da fiança de R$ 10 mil, estipulado pela DEPCA, é ilegal, pois havia o conhecimento de que o acusado não tem condições de pagar.