Grupo Anonymous declara guerra cibernética contra governo russo

O grupo hacker Anonymous declarou guerra cibernética contra a Rússia após o país ter invadido a Ucrânia, na madrugada de quinta-feira (24).

Na conta oficial do coletivo no Twitter, o grupo deixou uma mensagem curta e clara: “O coletivo Anonymous está oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo”.

O grupo também usou as redes sociais para reivindicar a responsabilidade de um ataque de hackers à rede de televisão estatal russa “RT News”.

Segundo a agência de notícias russa RIA Novosti, a emissora confirmou que seus sites estão sob ataque. O grupo ainda afirmou ter derrubado vários domínios oficiais do governo. O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, confirmou que algumas páginas oficiais do governo russo estavam com dificuldades na noite desta quinta-feira.

O grupo hacker informou também que a Rússia estaria preparando um bombardeio em massa contra Kiev, capital da Ucrânia.

