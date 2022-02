Defensoria abre vaga para estágio com salário de mais de R$ 2 mil em Coari

Manaus (AM) – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de pós-graduação no Polo de Coari. O estagiário receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 2.032,80 e auxílio-transporte de R$ 167,20.

A carga horária semanal é de 30 horas, distribuídas em 6 horas diárias, das 8h às 14h. Será ofertada uma vaga, devendo o candidato ser graduado em Direito. Também é preciso estar inscrito em algum curso de pós-graduação – caso não esteja, a Defensoria disponibiliza o curso de Direito Defensorial, mediante convênio com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Para realizar a inscrição é necessário o envio das seguintes documentações: cédula de identidade; CPF; título de eleitor; comprovante de quitação eleitoral (declaração emitida no site do TRE); certificado de quitação com o serviço militar (se homem); comprovante do título de bacharel em Direito e de colação de grau; certidões negativas criminais (estadual e federal); certidões disciplinares dos órgãos e/ou entidades a que esteja vinculado (aplicável aos candidatos ocupantes de cargo público); declaração de conclusão de curso ou diploma da universidade e histórico; conta corrente no banco Bradesco.

Os documentos listados devem ser enviados para o e-mail [email protected], até as 23h59 do dia 6 de março.

A confirmação de inscrição e demais fases do processo serão informadas por e-mail.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Acusados de homicídio no Amazonas são inocentados após investigação da DPE-AM

Está procurando estágio? IEL oferece 23 vagas

Alunos da Fametro são aprovados em programa de residência e Mestrado