Três brasileiros são presos por tiroteio em festa nos Estados Unidos

Três brasileiros foram presos nos Estados Unidos por suspeita de terem envolvimento com um tiroteio durante uma festa em um armazém em Worcester, no estado de Massachusetts. Seis pessoas foram baleadas, sendo cinco com ferimentos leves e uma grave.

A polícia foi chamada por volta das 3h da madrugada do último sábado (15) e, ao chegar no local, se deparou com a vítima Eric Lima, de 18 anos, com ferimentos graves, segundo o site de notícias local MassLive. Ele está internado em coma. Familiares e amigos estão fazendo uma campanha por justiça.

No decorrer da ocorrência, os policiais descobriram que ocorria uma festa no local, uma espécie de reunião festiva após o expediente, quando houve o tiroteio. Cinco pessoas também foram baleadas, mas deixaram o local, sendo localizadas nas proximidades e em hospitais.

Prisões

Ainda segundo o MassLive, foram presos Patriky Sampaio Gomes, de 21 anos, Carlos Junio Alves Silva, de 20, e Luis Fernando Alves Silva, de 18. Carlos e Patriky foram presos na mesma cidade, Worcester. Luís Fernando foi detido em Danbury, no estado de Connecticut, a cerca de 190 quilômetros de distância.

Patriky passou por uma audiência nesta semana, com auxílio de uma intérprete, e o juiz determinou que ele continue preso, sem direito a fiança. Uma nova audiência deve ocorrer no dia 27 de outubro.

Ele está sendo acusado de uma série de crimes relacionados ao uso ilegal de arma de fogo, como porte sem licença, agressão com arma perigosa, usar arma de fogo a menos de 150 metros de uma residência e posse de munição sem FID (documento de autorização).

O advogado de Patriky, Sean McGinty, negou que o seu cliente tenha iniciado o tiroteio. Ele inclusive seria amigo de Eric Lima, que foi gravemente ferido. O advogado também disse ao MassLive que Patriky foi ameaçado de morte pelos outros dois presos suspeitos de iniciar o tiroteio.

*Com informações do Metrópoles

