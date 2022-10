Deputados parabenizam Manaus e apontam transformações em 353 anos de história

Manaus (AM) – A capital do Amazonas completa 353 anos de existência, e os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) fazem uma reflexão sobre as transformações históricas e econômicas da capital, bem como a atualidade da cidade, metrópole da Amazônia, com inúmeros desafios a serem enfrentados.

O presidente da Aleam, Roberto Cidade (União Brasil), lembrou que, se no final do século 19, o crescimento econômico se intensificou devido à exploração da borracha. Atualmente a economia manauara tem como um importante pilar as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), um dos parques industriais mais importantes do país.

“Um dos nossos principais compromissos é defender o emprego dos trabalhadores da ZFM, que tem sofrido nos últimos meses com tentativas de redução dos incentivos fiscais”, disse o presidente. Segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em levantamento realizado em dezembro de 2021, são 500 empresas instaladas e que geram 100.047 postos de trabalho entre efetivos, temporários e terceirizados.

Turismo

A economia também é ressaltada pelo deputado Tony Medeiros (PL), presidente da Comissão de Turismo da Aleam, com destaque para o grande potencial turístico de Manaus.

“A indústria do turismo, em especial o turismo ecológico, gera milhares de empregos e renda para a população”, enfatizou. Ele também ressaltou que, além das belezas naturais, como o Encontro das Águas, praias de rios e pontos turísticos de Manaus, como Teatro Amazonas, a hospitalidade do manauara é um traço de destaque na população, e que faz toda a diferença para quem vem de outras cidades.

Famosa hospitalidade manaura

A hospitalidade foi lembrada também pelo deputado Abdala Fraxe (Avante), que é natural de Boa Vista (RR), mas que foi muito bem recebido por Manaus.

“Há 39 anos, esta cidade me acolheu. Terra de gente aguerrida, de oportunidades, de belezas naturais”, disse o parlamentar, desejando muitas felicidades para o povo manauara.

A deputada Dra. Mayara Pinheiro (Republicanos) prestou homenagem a Manaus, ressaltando que a cidade tem muitas belezas naturais, mas principalmente tem um povo guerreiro, que merece todas as conquistas que tem alcançado. “Presto a minha homenagem à cidade tão querida e amada por mim”, acentuou.

“Manaus acolhe todas as cores e raças. Agradeço a Deus e ao povo manauara que acolhe os migrantes. Longa vida a todos nós que a amamos, constituímos família e estamos firmes e fortes na defesa do modelo Zona Franca de Manaus”, disse o deputado Sinésio Campos (PT), natural de Santarém.

Consciência e Reflexão

Consciente dos problemas que precisam ser tratados pelo poder público, como a mobilidade urbana, o deputado Serafim Corrêa (PSB), lembrou que, quando foi prefeito, Manaus tinha 200 mil veículos e esse número chega atualmente a 600 mil, ao passo que a malha viária não acompanhou o crescimento da frota.

Serafim enfatizou que a Assembleia Legislativa contribuiu para esse tema ao produzir a Lei nº 4.810/2019, que permitiu a circulação de táxis com placas dos municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) na “Faixa Azul”, estimulando o uso de transporte coletivo.

Para finalizar, o deputado parabenizou a aniversariante. “Parabéns para minha cidade querida, terra próspera e acolhedora, banhada pelas águas do Rio Negro e berço da nossa Amazônia”.

*Com informações da assessoria

