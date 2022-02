Matheus Fernandes e Xand Avião lançam ”Balanço da Rede’’

Matheus Fernandes e Xand Avião lançam pela Som Livre nesta sexta-feira (25) a parceria inédita “Balanço da Rede”.

Com Matheus como um dos compositores, os artistas gravaram o videoclipe no belíssimo Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, próximo de Fortaleza, cidade natal de MF – assista aqui.

Durante as gravações no Ceará, os cantores anunciaram a colaboração através das redes sociais, surpreendendo seus fãs. O videoclipe é dirigido por Pedro HD e possui produção musical assinada por Igor Costa.



Com trechos como “No balanço da rede, só tomando vento/Com o pé na parede só pra dar o movimento/Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo/Fazer amor é fácil quero ver ter sentimento”, a canção tem tudo para virar chiclete na boca do povo e viralizar dancinhas no TikTok e Reels.

“Todos os processos envolvendo essa faixa, desde sua composição até a gravação do videoclipe, foram muito loucos e intensos. Estou orgulhoso do que Xand e eu fizemos com essa música. Já é hit!”, declara Matheus Fernandes.



Uma das maiores vozes do forró no Brasil e referência no gênero, Xand Avião comenta sobre sua participação na faixa e a expectativa para o lançamento.

‘’Eu tô muito feliz com a parceria com o MF! A música é uma paulada de boa, tenho certeza que em pouco tempo vai cair nas graças do povo. A rede vai balançar. Prepara o pézinho na parede. O clipe também ficou muito legal, um cenário paradisíaco no meu Ceará! Não percam!’’, conclui Xand.

