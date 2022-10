Incentivo de negócios da Amazônia ao comércio exterior é foco de evento em Manaus

Um dos centros de Tecnologia e Inovação mais importantes da região Norte, a FPFtech participa do Innatus Days, que começou nesta quarta-feira (26), e segue até sábado (29), em Manaus. O evento pretende fomentar o Comércio Exterior da Amazônia, com foco em negócios do Amazonas.

A programação inclui palestras, workshops, exposições, degustações de produtos e serviços, webinars, talks, entre outras atividades. A FPFtech vai sediar o Hackathon, com curadoria e mentorias para startups. As inscrições gratuitas ainda estão abertas e podem ser feitas no link https://bit.ly/3DER7WR.

Promovido pela Innatus Hub, o evento tem parceria, além da FPFtech, com Suframa, Sebrae-AM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e o Casarão de Inovação.

Segundo a idealizadora do evento, Olinda Marinho, o Innatus Days pretende desmistificar a atuação no Comércio Internacional para empresários da Amazônia. “Aparentemente complexo quando visto de fora, o nicho de exportação pode estar mais presente no dia a dia das empresas amazonenses como segmento estratégico de atuação”, explica.

No sábado, 29/10, a FPFtech vai sediar o Hackathon, com a curadoria de Miro Machado, Luma Byte, RAMI- Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, Performa It e Comunidade Jaraqui Valley, especialistas em Hackathons, com curadoria e mentorias para startups.

“Para a FPFtech, é importante participar desse tipo de iniciativa, pois é um incentivo ao desenvolvimento do ecossistema da região, fomentando a criatividade das pessoas para pensarem em soluções que resolvam problemas reais. Além disso, a FPFtech possui uma incubadora, a WIT, que pode colaborar com a capacitação de empreendedores e com a avaliação da viabilidade de essas soluções se transformarem em negócios”, afirmou a Diretora de Tecnologia da FPFtech, Andreia Vieira.

Oportunidade de qualificação

Durante o evento, também serão apresentadas as possibilidades de entrada na cadeia exportadora por meio do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), um projeto da ApexBrasil, totalmente gratuito, desenvolvido pela FPFtech no Amazonas e Roraima. A iniciativa já qualificou 377 empresas dos dois estados, sendo 250 do Amazonas e 27 de Roraima, para iniciarem a exportação de maneira planejada e segura.

As empresas participantes do programa receberam consultoria personalizada para a melhoria de processos, adequação de produtos e serviços e identificação de oportunidades potenciais para a entrada no exterior.

O atendimento tem duração de dois anos, mas em média de quatro a seis meses as empresa já se conectam com o mercado internacional. Ao final, os empresários terão um Plano de Exportação ou Mapa de Valor que servirão de bússola para iniciar suas exportações.

